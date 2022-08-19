長新冠隱憂 思覺失調、失智、腦霧3病風險高

牛津大學追蹤逾百萬病例發現，新冠康復者罹患精神病、失智和腦霧的機率會提高。（Getty Images）

牛津追蹤逾百萬確診檔案

根據牛津大學18日公布的一份大規模觀察研究，研究人員分析逾100萬份新冠病毒確診者的檔案後發現，這群病患確診兩年後，跟其他呼吸道疾病康復病患相比，罹患思覺失調(psychosis)精神疾病、失智 症和「腦霧」(brain fog)的風險更高。

發表於「刺胳針 精神病學」(The Lancet Psychiatry)期刊的研究報告也發現，就算是目前流行且症狀輕微的Omicron變種病毒 ，也有長期後遺症風險。

確診兒童 癲癇機率上升

該研究數據主要來自美國新冠病患，且顯示未成年人也受到類似影響；跟從呼吸道疾病康復的未成年人相比，曾確診新冠肺炎的孩童有兩倍高的機率出現癲癇或癲癇發作，且有三倍高的機率出現思覺失調，不過風險絕對值仍低。

根據這份新研究，新冠病患復原後有更高機率出現神經與心理疾病問題；新冠病患初期出現焦慮和憂鬱症等部分症狀的機率增加，但此機率之後會趨於平穩，兩個月後便無異於其他呼吸道疾病病患出現這類症狀的風險。

18-24歲出現腦霧高出16%

不過就腦霧而言，確診新冠但康復的18至64歲病患出現腦霧機率比其他呼吸道病患高出16%，這種情況在65歲以上病患更加顯著，65歲以上病患康復後也有更高機率罹患思覺失調症和失智。

這份研究報告撰寫人之一的塔克(Maxime Taquet)表示，研究涵蓋對象僅限確診後症狀嚴重到需就醫的病患，少有症狀輕微的病患；不過本研究也找來相同條件的呼吸道疾病對照組病患。

主要作者哈里森(Paul Harrison)表示，這項研究並非要指出哪種病毒的生物機制有更高的心理與神經失調風險，而是要「找出新冠病毒對人體造成的具體影響，並跟以類似方式影響人體同部位的其他病毒影響相比較。」

這份研究加入大量證據，說明新冠病毒帶來的長期傷害；此議題也成為各國政府的一大憂慮，多國撥款研究以治療「長新冠」等系列後遺症，包括神經問題、疲憊和呼吸急促。

世界衛生組織(WHO)負責此議題的臨床管理負責人狄亞茲(Janet Diaz)表示，華盛頓大學的「衛生指標與評估研究所」(IHME)估計，約有3.7%的新冠病患出現新冠後遺症；狄亞茲17日表示，新冠病患出現長新冠的平均嚴重程度，等同於嚴重頸痛、創傷性腦損傷(TBI)等病患感受到的長期後遺症程度。