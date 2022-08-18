共和黨3女將 阿州穆考斯基、裴林過初選 懷州錢尼慘敗

阿拉斯加州政壇長青樹參議員穆考斯基，在共和黨初選中一如預期，順利獲勝。（Getty Images）

懷俄明州與阿拉斯加州 初選結果顯示，共和黨三位女將境遇大不相同：阿拉斯加共和黨參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)和前州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)過關，國會暴亂眾院特別調查委員之一的懷州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則如預期慘敗。

穆考斯基在初選中和獲得前總統川普 背書的阿拉斯加政府行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)都取得11月期中選舉的參議員候選人資格。

穆考斯基在投票 前就對自己很有信心，她告訴記者：「重要的是贏得11月期中選舉。」

奇巴卡則形容選舉結果是「中斷穆考斯基專制政權掌控阿拉斯加的第一步」，並感謝川普的支持。

穆考斯基父女自1981年掌握阿拉斯加參院席次，先前是穆考斯基的父親法蘭克(Frank Murkowski)，2002年後則是麗莎。

阿拉斯加此次選舉首度採行同意投票制(voter-approved elections process)，取消各黨初選並在大選中採取排序複選制投票(ranked-choice voting)；初選中前四位得高票者獲得11月選舉的候選人資格，不論黨派或獨立參選。

阿拉斯加州參院兩席位選情緊張，穆考斯基曾在去年國會暴亂事件後，投票支持川普的第二次彈劾案；彈劾案沒有在參院過關，但川普他已記仇，改以嚴厲措辭批評穆考斯基。

穆考斯基則批評獲得川普背書的奇巴卡說，若她借川普之力上位，「她能帶給阿拉斯加人什麼好處？亦或她只是川普的橡皮圖章？我不認為阿拉斯加人都想要這樣，至少與我對談的那些人不想」。

在眾院初選方面，民主黨的佩爾托拉(Mary Peltola)、共和黨的貝吉奇(Nick Begich)，以及獲得川普撐腰的裴林躋身11月期中選舉候選人之列，但第四人難以預料。