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共和黨3女將 阿州穆考斯基、裴林過初選 懷州錢尼慘敗

編譯陳韻涵／綜合17日電
阿拉斯加州政壇長青樹參議員穆考斯基，在共和黨初選中一如預期，順利獲勝。（Getty Images）
阿拉斯加州政壇長青樹參議員穆考斯基，在共和黨初選中一如預期，順利獲勝。（Getty Images）

懷俄明州與阿拉斯加州初選結果顯示，共和黨三位女將境遇大不相同：阿拉斯加共和黨參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)和前州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)過關，國會暴亂眾院特別調查委員之一的懷州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則如預期慘敗。

穆考斯基在初選中和獲得前總統川普背書的阿拉斯加政府行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)都取得11月期中選舉的參議員候選人資格。

穆考斯基在投票前就對自己很有信心，她告訴記者：「重要的是贏得11月期中選舉。」

奇巴卡則形容選舉結果是「中斷穆考斯基專制政權掌控阿拉斯加的第一步」，並感謝川普的支持。

穆考斯基父女自1981年掌握阿拉斯加參院席次，先前是穆考斯基的父親法蘭克(Frank Murkowski)，2002年後則是麗莎。

阿拉斯加此次選舉首度採行同意投票制(voter-approved elections process)，取消各黨初選並在大選中採取排序複選制投票(ranked-choice voting)；初選中前四位得高票者獲得11月選舉的候選人資格，不論黨派或獨立參選。

阿拉斯加州參院兩席位選情緊張，穆考斯基曾在去年國會暴亂事件後，投票支持川普的第二次彈劾案；彈劾案沒有在參院過關，但川普他已記仇，改以嚴厲措辭批評穆考斯基。

穆考斯基則批評獲得川普背書的奇巴卡說，若她借川普之力上位，「她能帶給阿拉斯加人什麼好處？亦或她只是川普的橡皮圖章？我不認為阿拉斯加人都想要這樣，至少與我對談的那些人不想」。

在眾院初選方面，民主黨的佩爾托拉(Mary Peltola)、共和黨的貝吉奇(Nick Begich)，以及獲得川普撐腰的裴林躋身11月期中選舉候選人之列，但第四人難以預料。

這四人11月將競逐阿拉斯加11月唯一眾議員席位，爭取遞補今年3月過世的眾議員楊恩(Don Young)遺缺，完成楊恩未盡的兩年任期。

獲得川普支持的阿拉斯加前州長裴林，此次轉戰參選阿州眾議員遞補席次，在共和黨的初選...
獲得川普支持的阿拉斯加前州長裴林，此次轉戰參選阿州眾議員遞補席次，在共和黨的初選中勝出。（美聯社）

川普 投票 阿拉斯加州

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