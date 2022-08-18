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麗茲錢尼慘敗 共和黨布希-錢尼時代→川普民粹時代

編譯孫梁／綜合17日電
前副總統錢尼16日參加女兒麗茲錢尼的敗選講話，向支持者招手致意。(美聯社)
前副總統錢尼16日參加女兒麗茲錢尼的敗選講話，向支持者招手致意。(美聯社)

共和黨國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)在懷俄明州黨內初選慘敗，以及布希家族第三代5月競選德州總檢察長的失利，顯示共和黨已從布希-錢尼時代的林肯黨過渡到民粹時代的川普黨，川普在可預見的未來將繼續加強對共和黨的掌控。

錢尼與她的父親、布希總統的副總統狄克‧錢尼(Dick Cheney)一樣，曾是眾院共和黨團第三號人物；但作為眾院職務最高的共和黨女性，2021年1月6日的國會暴動改變了她的一切。

錢尼譴責川普不承認2020年大選結果和挑起暴動，在眾院彈劾川普的表決中投下贊成票。眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)最初還為她辯護，但在共和黨人將她趕出黨內領導層，以及眾院議長裴洛西任命她為1月6日委員會副主席後，她顯然被共和黨徹底拋棄。

從老錢尼首次進入國會到成為副總統，再到女兒2016年步父親後塵開始連任三屆國會眾議員，錢尼家族過去50年在華盛頓產生重要影響；錢尼家族與布希家族代表二戰後的共和黨鷹派路線：小政府、低稅收和強硬外交政策。

但錢尼敗選和布希家族第三代的喬治·布希(George P. Bush)敗給川普背書的派克斯頓(Ken Paxton)，顯示布希-錢尼家族傳奇的終結，共和黨從林肯黨轉變為川普黨。中右派的尼斯坎恩(Niskanen)中心研究人員卡巴塞維斯(Geoff Kabaservice)說：「錢尼代表的共和黨已成為過去。」

儘管錢尼表示一切才剛開始，並很可能宣布參選總統，要力拒川普再度競選，但她不可能獲得黨內提名，她認為川普威脅美國民主的家族理念，如今在共和黨人中幾無市場。

川普在清洗共和黨，以剷除錢尼等挑戰他的異己分子；在支持彈劾川普的十名國會共和黨眾議員中，只有兩人贏得初選，其他人或是退出，或是敗給川普支持的挑戰者。

如果共和黨在期中選舉拿下參眾兩院，新國會勢將依照川普的思路重新改造。已故共和黨國會參議員馬侃(John McCain)的得力助理薩特(Mark Salter)說：「屆時共和黨將成為川普的俱樂部，實現他狂熱夢想的派對。」

共和黨 川普 眾院

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