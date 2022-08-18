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住宅被搜後 川普想組「夢幻律師陣容」卻頻吃閉門羹

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。(Getty Images)
前總統川普。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)幹員8日晚間持搜查令赴前總統川普位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)住所搜索並帶走多箱資料，華盛頓郵報報導，事發之後八天期間，川普及貼身助理忙著尋找有聲望的辯護律師，希望組織一隻陣容堅強的律師團，可是卻頻吃閉門羹。

報導指出，可能涉嫌犯罪刑責的川普，雖然希望擁有夢幻團隊般的辯護律師陣容，實際狀況卻事與願違，目前處境尷尬。一位知名共和黨籍律師匿名接受華盛頓郵報訪問時說：「大家都回絕了。」

國家檔案館(National Archives)今年稍早發現，川普卸任時從白宮帶走機密文件，聯邦機關因此啟動調查，釐清川普是否觸犯包括聯邦間諜法(Espionage Act)在內等法律。

川普曾多次捲入司法案件，2017年夏天遭到「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查時，便曾遇到聘請律師出現困難的問題。報導指出，川普這回又遇到類似狀況，面對多管齊下的調查行動，卻找不到跟司法部有豐富交手經驗的律師幫忙辯護。

華郵引述兩名知情人士報導，跟隨川普多時的親信與幕僚對於目前川普的律師團隊感到極為憂心，因為其中絕大多數律師不曾處理如此規模的案件。

發言人駁：辯護陣容全國最強

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)16日晚間則發表聲明，為川普律師陣容的品質辯護；聲明中表示，川普律師團裡的柯可蘭(Evan Corcoran)、特拉斯提(James Trusty)都是聯邦檢察官出身，兩人有數十年的檢察官經驗，曾經處理美國歷史上某些最複雜的案件。

布多維奇說：「川普的辯護團隊包括了全國最強的律師，任何人講風涼話都是因為心生嫉妒。」

曾任水門案(Watergate)檢察官團隊的佛州知名辯護律師塞爾(Jon Sale)證實，上周婉拒了川普陣營邀請出任辯護律師的邀請。

塞爾說，拒絕原因是時間衝突，川普團隊需要尋找「非常有經驗的頂尖聯邦刑事辯護律師」。他也說，律師必須衡量是否要承接此案，「這不是一般的酒駕案件，而是前任美國總統，或許還是下屆美國總統，而且可能是美國史上最受矚目的案件」。

川普 檢察官 華盛頓郵報

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