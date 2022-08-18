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懷俄明州初選落敗 麗茲錢尼鬆口：考慮選總統

編譯郭宣含／綜合17日電
落敗後的錢尼16日晚上在家鄉傑克森市，對支持者發表初選敗選講話，引用林肯總統為例，不放棄打倒川普，有意轉戰總統大選。(美聯社)
落敗後的錢尼16日晚上在家鄉傑克森市，對支持者發表初選敗選講話，引用林肯總統為例，不放棄打倒川普，有意轉戰總統大選。(美聯社)

共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在懷俄明州初選選戰中以逾35%得票差距落敗次日，17日受訪時鬆口考慮參選2024年總統，同時宣布成立「偉大事業」(Great Task)政治行動委員會，教育選民，抵抗前總統川普重返白宮。

錢尼16日以逾35%之差在眾院初選敗給川普背書的對手哈吉曼(Harriet Hageman)，她隨後宣布成立政治行動委員會「偉大事業」，教育美國人有關民主的威脅，並阻止川普重返白宮。

「偉大事業」17日向聯邦選舉委員會(FEC)提出組織聲明，並引林肯總統的「蓋茲堡演說」(Gettysburg Address)，該演說提到「我們眼前未竟的偉大事業」旨在確保美國享有自由，以及這個民有、民治、民享的政府不會消逝。錢尼16日敗選演說中也提到這段話。

「未來數月做出決定」

錢尼17日接受國家廣播公司(NBC)今日秀(Today Show)訪問時，原先避答2024年是否考慮參選總統，最後在主持人追問下鬆口：「這是我一直在思考的事，我會在未來數月做出決定。」

錢尼認為要打敗川普需團結廣大的共和黨、民主黨和獨立選民，她相信全美數百萬名共和黨人和美國人會制止川普。

紐約時報指出，雖然多數民主黨人和獨立選民確實反對川普，但得以決定共和黨2024年總統候選人的選民中，反川普的共和黨選民只占少數；懷俄明州部分民主黨人也在本次共和黨初選中投票支持錢尼，但當錢尼的對手變成民主黨人時，不清楚全國民主黨人是否仍會支持她。

錢尼的外交政策與許多民主黨人背道而馳，她17日受訪時表示會繼續推動共和黨過去支持的政策，包括限制政府、減稅和加強國防，家庭也必須是社會與生活的核心。

「勿挺川普個人崇拜」

錢尼批評部分共和黨人跟著川普一起反對拜登總統勝選，她警告勿支持川普個人崇拜，美國需要堅守誓言的領袖，並點名眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)不合領袖資格。

懷州部分選民認為錢尼過度在意川普，而非選民關心議題；錢尼對此表示，川普對美國民主興亡構成威脅，若無視這些動搖美國根本的威脅，之後更沒機會討論其他議題。

錢尼受訪時避免直接回應美國由民主黨人繼續執政是否會更好，「我們必須確保我們在對抗每一名否認選舉結果的人，現在這群人就是共和黨人，這無關你隸屬哪個政黨，大家都不該投票支持他們。」

落敗後的錢尼16日晚上在家鄉傑克森市，對支持者發表初選敗選講話，引用林肯總統為例...
落敗後的錢尼16日晚上在家鄉傑克森市，對支持者發表初選敗選講話，引用林肯總統為例，不放棄打倒川普，有意轉戰總統大選。(美聯社)

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