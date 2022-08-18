國會暴亂作證？潘斯：若需配合調查 會考慮
前副總統潘斯17日在新罕布夏州演說時再度凸顯出和前總統川普之間的隔閡越來越大，不僅呼籲共和黨人停止因為聯邦調查局(FBI)搜川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)住宅而攻擊聯調局，也明確表示如果眾院調查國會暴亂委員會要求，他願意出席作證。
雖然潘斯說，倘若副總統真的被傳喚前往國會作證，將是美國史上「前所未見」；紐約時報報導，但這是潘斯到目前為止最明顯的表態，暗示願意配合眾院委員會的調查行動。
川普涉嫌卸任時擅自將機密文件從白宮帶走，聯邦調查局幹員8日持搜索令赴海湖莊園搜索，帶走數箱資料；包括黨團高層在內的共和黨籍國會議員對聯邦調查局同聲譴責，某些國會議員甚至喊出刪除聯邦調查局預算，甚至揚言要摧毀(destroy)聯邦調查局，但也引來黨內溫和派人士指責。
潘斯17日在新罕布夏州一場政治活動發表演說表示，共和黨人可以對司法部及聯邦調查局究責，但不需要攻擊執法機關的一般人員。他說：「本黨與聯邦、各州及地方執法機關的基層男女員工站在一起，這些針對聯邦調查局的攻擊應該停止。」
潘斯也說：「喊出要刪除聯邦調查局的提議是錯誤的，如同主張刪除警察預算的口號一樣。」
潘斯在演說中同時表示，會考慮與眾院國會暴亂調查委員會談話；等暑期休會結束之後，眾院國會暴動調查委員會的系列公聽會，9月將恢復舉行。
紐約時報報導，潘斯極少在公開談話中提及將如何回應眾院調查委員會的約談要求，但潘斯律師團其實早在2021年夏天便與調查委員會開始接洽。
潘斯在演說中指出：「如果有調查行動需要配合，我會考慮。」他同時說，倘若副總統真的被傳喚前往國會作證，將是美國史上「前所未見」。
另一方面，向來反對川普的共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，16日初選落敗，得票率輸給獲得川普背書的候選人哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)約37.4%。
錢尼是眾院國會暴動調查委員會副主席，川普在錢尼初選失敗的消息傳出之後，17日凌晨在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，指稱調查委員會應該解散。川普寫道，錢尼輸得極慘，超過原本預期，應該啟動解散調查委員會的程序，因為「人民已經發聲了」。
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