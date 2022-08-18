國會暴亂作證？潘斯：若需配合調查 會考慮

前副總統潘斯。(Getty Images)

前副總統潘斯17日在新罕布夏州演說時再度凸顯出和前總統川普 之間的隔閡越來越大，不僅呼籲共和黨 人停止因為聯邦調查局(FBI)搜川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)住宅而攻擊聯調局，也明確表示如果眾院 調查國會暴亂委員會要求，他願意出席作證。

雖然潘斯說，倘若副總統真的被傳喚前往國會作證，將是美國史上「前所未見」；紐約時報報導，但這是潘斯到目前為止最明顯的表態，暗示願意配合眾院委員會的調查行動。

川普涉嫌卸任時擅自將機密文件從白宮帶走，聯邦調查局幹員8日持搜索令赴海湖莊園搜索，帶走數箱資料；包括黨團高層在內的共和黨籍國會議員對聯邦調查局同聲譴責，某些國會議員甚至喊出刪除聯邦調查局預算，甚至揚言要摧毀(destroy)聯邦調查局，但也引來黨內溫和派人士指責。

潘斯17日在新罕布夏州一場政治活動發表演說表示，共和黨人可以對司法部及聯邦調查局究責，但不需要攻擊執法機關的一般人員。他說：「本黨與聯邦、各州及地方執法機關的基層男女員工站在一起，這些針對聯邦調查局的攻擊應該停止。」

潘斯也說：「喊出要刪除聯邦調查局的提議是錯誤的，如同主張刪除警察預算的口號一樣。」

潘斯在演說中同時表示，會考慮與眾院國會暴亂調查委員會談話；等暑期休會結束之後，眾院國會暴動調查委員會的系列公聽會，9月將恢復舉行。

紐約時報報導，潘斯極少在公開談話中提及將如何回應眾院調查委員會的約談要求，但潘斯律師團其實早在2021年夏天便與調查委員會開始接洽。

潘斯在演說中指出：「如果有調查行動需要配合，我會考慮。」他同時說，倘若副總統真的被傳喚前往國會作證，將是美國史上「前所未見」。

另一方面，向來反對川普的共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，16日初選落敗，得票率輸給獲得川普背書的候選人哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)約37.4%。

錢尼是眾院國會暴動調查委員會副主席，川普在錢尼初選失敗的消息傳出之後，17日凌晨在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，指稱調查委員會應該解散。川普寫道，錢尼輸得極慘，超過原本預期，應該啟動解散調查委員會的程序，因為「人民已經發聲了」。