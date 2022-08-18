美史大醜聞 2300童送監換錢 2前法官判賠逾2億

可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取回扣，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（資料照片，美聯社）

2人收回扣 圖利兩座營利監獄

兩名賓州 前法官為獲取回扣而策畫將2300多名違紀違規的少年兒童送到以營利為目的的監獄，成為美國史上最嚴重的司法醜聞之一；聯邦地區法官寇納(Christopher Conner)下令兩人賠償282名原告1億600萬元、懲罰性賠償1億元。

醜聞爆光後，賓州最高法院撤銷逾2300多名兒童約4000項青少年定罪，許多受害人現已成年，他們雖然不太可能從大筆賠償金拿到一丁點補償，但原告律師認為此裁決痛斥兩名法官的嚴重罪行。

在這起被謔為「兒童換現金」(kids-for-cash)醜聞中，夏瓦雷拉(Mark Ciavarella)和柯納漢(Michael Conahan)法官接受兩座營利監獄的業主和建商280萬元賄賂，關閉了郡府經營的少年兒童拘留中心。

主持少年法庭的夏瓦雷拉將大批少年兒童送到賓州兒童照管中心(PA Child Care)和西賓州兒童照管中心(Western PA Child Care)。

孩童亂過馬路 也遭上銬坐牢

夏瓦雷拉下令將包括年僅八歲的兒童送到拘留中心，其中許多人只是小偷小摸、亂穿越馬路、逃學和校內吸菸等輕微違規的初犯；但法官卻不容他們辯駁，大力推動零容忍政策，下令戴上手銬腳鐐立刻送進監獄，不給他們與家人告別的時間。

寇納16日解釋其判決：「夏瓦雷拉和柯納漢違背了自己的誓言和公眾的信任，他們殘忍卑鄙的行為傷害了年輕弱勢族群，其中多人出現情感與精神健康問題。」

賓州少年法律中心(Juvenile Law Center)創辦人瑪莎·萊維克(Marsha Levick)17日表示，這是巨大勝利，無論受害人是否獲賠償，聯邦法院承認這兩名法官的嚴重犯刑有重大意義。

2前法官服刑 多人因此事件自殺

72歲的夏瓦雷拉將在肯塔基州服刑28年，預計2035年可獲釋；70歲的柯納漢被判刑逾17年，但因新冠疫情 改居家監禁。

寇納表示，這起案件始於2009年，許多幼童時期受害的原告在這幾年因用藥過量或自殺身亡；寇納裁決，每名原告遭不當拘禁一日的基本賠償金為1000元，並依各案件情況調整金額，由於兩名法官對受害人造成難以估計的身心創傷，因此要求此天價賠償金，但僅賠償給本案原告。

寇納聽取2003至2008年出席魯澤恩郡(Luzerne)少年法庭的282人和32名家長的證詞後裁決，「他們講述了夏瓦雷拉在法庭上的冷酷專斷、漠視正當程序、喜怒無常以及傲慢粗俗。」一個當年受害人作證說，夏瓦雷拉毀了他的一生，使他失去未來。另一名受害人說：「我覺得自己莫名被賣掉，跟其他人一起排隊待售。」