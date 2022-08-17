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外企不再認北京攻台是黑天鵝事件 但出走中國去哪裡？

編譯季晶晶／綜合外電
台灣緊張局勢升溫，跨國公司開始制定應變計畫。（路透）
台灣緊張局勢升溫，跨國公司開始制定應變計畫。（路透）

英國金融時報報導，中國本月在台灣周遭海域啟動實彈軍演後，來自歐洲、美國等國的大企業紛紛著手制定美中萬一發生軍事衝突的應變計畫，此舉表明，進入中國市場的投資人不再認為，北京攻台是可能性很低的「黑天鵝」事件。

中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）說：「考慮的情境很多，包括『萬一開戰該怎麼辦？該關閉中國業務嗎？如何維持業務並克服可能的封鎖？』突然之間，多家跨國公司的總部感覺台灣將成為下一個烏克蘭。」

早在在台灣緊張局勢加劇之前，活躍在對岸的跨國公司已承受來自美國及其盟友要求多元化的壓力。

根據金融時報，企業領袖說外國公司未出走，這凸顯出全球最大消費市場和最重要製造基地沒有多少替代選項。駐上海的外商投資顧問David Mahon表示，對於紐西蘭乳品出口商Fonterra在內的集團來說，離開他們最重要市場中國的多元化經營並非易事，「問題在是『去哪裡？』放棄未來五年的獲利嗎？沒有其他地方可去」。

但鑑於台灣危機益添美中關係惡化帶來的實質影響，一些美企考慮將部分業務遷出中國。

上海美國商會會長鄭藝表示：「現在流行『中國加一』或甚至『中國加二』，意思是中國仍是主要製造基地，但加上一兩個東南亞國家作為替代選項，以防萬一。」

儘管如此，許多美國大企業，包括迪士尼和馬斯克執掌的特斯拉，都做出「立足中國、服務中國」的長期承諾，高度依賴14億人口帶來的商機。

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