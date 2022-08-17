我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

仇亞頻傳 亞裔購槍自衛大增43% 逾半首次擁槍

編譯潘勛／綜合16日電
近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到地鐵死亡的Michelle Go而舉辦的燭光活動。(路透)
近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到地鐵死亡的Michelle Go而舉辦的燭光活動。(路透)

去年初攻擊亞裔婦女、長者案件在全美大幅成長以來，亞裔社區購槍自衛增加43%；亞裔人士指出，他們對警方保護他們的能力及意願已不心存幻想，只能購槍，自己掌握生命權。

「衛報」(The Guardian)16日報導，韓裔單身女性房地產經紀人兼藝術家維維安‧文(Vivian Moon)住在洛杉磯市以外的加州普安那公園市(Buena Park)，她表示以往從未對自己獨居如此害怕，現在她了解必須購槍，才能掌握自己的人生。

近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到...
近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到地鐵死亡的Michelle Go而舉辦的活動。(路透)

國家射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)指出，購槍比率在新冠疫情期間迭創新高，500多萬人初次擁槍，亞裔也在其中。

仇亞影片大舉出現在社群媒體、有線電視上，亞裔擁槍比例雖比其他族群來得低，但據估槍枝銷售量也上升43%。

密西根大學及東密西根大學聯合進行的新調查指出，亞裔美國人自新冠疫情伊始，親身經歷或目睹到仇亞事件，更可能購槍自衛，其中逾半是生平首次購槍。

研究的領銜主撰人吳姿瑩(Tsu-Yin Wu)指出，種族仇恨宛如定時炸彈，導致壓力及焦慮，人們買槍的意願就會增加；現今人們配槍天數不僅增加，甚至已半數時光槍不離身。

為有色族群初次擁槍人開設用槍課程的阮湯姆(Tom Nguyen)指出，疫情對亞裔等少數族群可謂「雷打時刻」，他們本來對持槍感到害怕或猶豫，但保守派、主要為白人居住地方似乎對他們並不友善，讓這些族群嚇到，所以他們的心態已經改變。

「亞太裔美國擁槍人協會」(Asian Pacific American Gun Owners Association)理事克里斯‧程(Chris Cheng)指出，過去兩年民情不安，找代罪羔羊事件層出不窮，已讓很多亞裔生平初次武裝自己。

對很多亞裔來說，擁槍讓自己安心的分量遠大於可能帶來的傷害；柬埔寨移民之子狄納坦(Nathan Tiep，音譯)指出自己與妻子正在生平首次購槍過程之中；他們住在加州博伊爾高地(Boyle Heights)，看見新聞報導該區民宅遭入侵事件，也看到疫情期間「黑人的命也是命」抗議活動，讓他們對執法單位的信心完全粉碎；他表示，目睹平民遭警方槍殺，已不敢相信他們會服務、保護亞裔。

亞裔 疫情 加州

上一則

共和黨初選 川派再下一城 反川大將錢尼敗選

延伸閱讀

松鼠、猴子、浣熊…加州禁養7種寵物

松鼠、猴子、浣熊…加州禁養7種寵物
擁槍還是禁槍？ 南加華人既愛又怕

擁槍還是禁槍？ 南加華人既愛又怕
擁槍「壯膽」不敢用 射擊教練：持槍嚇匪更危險

擁槍「壯膽」不敢用 射擊教練：持槍嚇匪更危險
擁槍vs.控槍 百年立法拉鋸戰

擁槍vs.控槍 百年立法拉鋸戰

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞