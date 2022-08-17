仇亞頻傳 亞裔購槍自衛大增43% 逾半首次擁槍

近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到地鐵死亡的Michelle Go而舉辦的燭光活動。(路透)

去年初攻擊亞裔 婦女、長者案件在全美大幅成長以來，亞裔社區購槍自衛增加43%；亞裔人士指出，他們對警方保護他們的能力及意願已不心存幻想，只能購槍，自己掌握生命權。

「衛報」(The Guardian)16日報導，韓裔單身女性房地產經紀人兼藝術家維維安‧文(Vivian Moon)住在洛杉磯市以外的加州 普安那公園市(Buena Park)，她表示以往從未對自己獨居如此害怕，現在她了解必須購槍，才能掌握自己的人生。

近年仇亞犯罪飆升，也推升了亞裔購槍自保的比率。圖為今年一月民眾為紀念在紐約被推到地鐵死亡的Michelle Go而舉辦的活動。(路透)

國家射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)指出，購槍比率在新冠疫情 期間迭創新高，500多萬人初次擁槍，亞裔也在其中。

仇亞影片大舉出現在社群媒體、有線電視上，亞裔擁槍比例雖比其他族群來得低，但據估槍枝銷售量也上升43%。

密西根大學及東密西根大學聯合進行的新調查指出，亞裔美國人自新冠疫情伊始，親身經歷或目睹到仇亞事件，更可能購槍自衛，其中逾半是生平首次購槍。

研究的領銜主撰人吳姿瑩(Tsu-Yin Wu)指出，種族仇恨宛如定時炸彈，導致壓力及焦慮，人們買槍的意願就會增加；現今人們配槍天數不僅增加，甚至已半數時光槍不離身。

為有色族群初次擁槍人開設用槍課程的阮湯姆(Tom Nguyen)指出，疫情對亞裔等少數族群可謂「雷打時刻」，他們本來對持槍感到害怕或猶豫，但保守派、主要為白人居住地方似乎對他們並不友善，讓這些族群嚇到，所以他們的心態已經改變。

「亞太裔美國擁槍人協會」(Asian Pacific American Gun Owners Association)理事克里斯‧程(Chris Cheng)指出，過去兩年民情不安，找代罪羔羊事件層出不窮，已讓很多亞裔生平初次武裝自己。

對很多亞裔來說，擁槍讓自己安心的分量遠大於可能帶來的傷害；柬埔寨移民之子狄納坦(Nathan Tiep，音譯)指出自己與妻子正在生平首次購槍過程之中；他們住在加州博伊爾高地(Boyle Heights)，看見新聞報導該區民宅遭入侵事件，也看到疫情期間「黑人的命也是命」抗議活動，讓他們對執法單位的信心完全粉碎；他表示，目睹平民遭警方槍殺，已不敢相信他們會服務、保護亞裔。