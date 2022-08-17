抗議美議員接力訪台 秦剛：美若不克制 核安全就免談

中國駐美國大使秦剛在華盛頓接受美國媒體聯合採訪。(取材自中國駐美國大使館官網)

中國駐美大使秦剛 16日舉行記者會，抗議美國國會議員接力訪台，指「部分美國人士尚未認知並且修正他們的錯誤...美國先在台灣問題上，踏出挑釁中國的第一步」。

秦剛警告，若華府在國會眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)訪台後還不展現克制，將會開啟新一輪的緊張，氣候變遷與核安全議題也都免談。

美國政治新聞網站Axios報導，秦剛16日在華府對一小部分記者舉行80分鐘記者會，他在台灣議題上保持一貫鷹派立場。

秦剛說，中方將把以後的美國對台軍售、官員訪台或海上行動都視為挑釁，這將使雙邊關係不穩定，且影響其他雙邊議題的進展，中方將被迫回應。

華爾街日報報導，秦剛表示，裴洛西和美國聯邦參議員馬基(Edward Markey)接連訪問台灣是嚴重侵犯中方主權。

拜登總統上月底和中國國家主席習近平通話時，對習解釋三權分立概念，說明行政部門和立法部門獨立運作；美國政府官員事後也稱國會議員訪問台灣符合美國長期的「一個中國」政策，是北京 反應過度，並預告美軍機艦將在近日通過台海。

秦剛說，北京將美國國會視為美國政府的一部分；希望美國不要再指責中方，停止升高情勢緊張的言行，「我希望裴洛西是最後一位訪問台灣的議長」。

對於美軍預告在台海接下來的行動，美國政治新聞網站Politico報導，秦剛說，「呼籲美方克制，不要做任何加劇緊張的事情，若有任何破壞中國領土完整的行為，中國將會回應」。

秦剛說，美國政界充滿「恐中」氛圍，在這種環境下，「我的國家被嚴重誤解了」。Axios報導，秦剛承認，北京需要努力改善在台灣和美國眼中形象。

秦剛在記者會中表示，堅持「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」的「一個中國」原則，是中美關係的基礎；沒有這些基礎，無從推進拜登所主張的核能安全議題