中國突變相降息 擴大貨幣寬鬆救經濟

由於經濟數據表現不如預期，中國政府無預警的宣布降息，讓經濟降溫，也預期將連動使全球油價下降。圖為一名在北京咖啡店外小憩的女子。（歐新社）

中國國家統計局15日發布一系列經濟數據，泰半不甚理想，中國人民銀行還宣布擴大貨幣 寬鬆政策，在在顯示當前中國經濟處於疲軟狀態，而造成如此情景的關鍵原因，則是從民眾到企業均信心喪失，導致消費及投資 縮手。

調降2利率 可注資593億美元

中國人民銀行同日宣布，調降「中期借貸便利」與「七天期逆回購操作利率」各十個基點，相當於為國家金融體系注資593億美元；這是中國人行的兩項貨幣政策工具，其寬鬆的作法，與全球多數央行採取如升息等緊縮政策背道而馳。

國家統計局發布的數據顯示，中國7月工業產出較去年同期成長3.8%，低於6月的3.9%，大幅高於華爾街日報(WSJ)預期的4.5%；7月零售業銷售年增2.7%，低於前月的3.1%，也遠低於預期的5%。

雖然失業率從6月的5.5%降至7月的5.4%，但是16歲至24歲青年人的失業率，則從19.3%上升至19.9%，為2018年有此數據以來的最高紀錄；此外，中國的新屋房價已連續11個月下降，不論是年減還是月減，7月房價降幅均大於6月。

衝擊原物料價格 油價應聲降

人民銀行宣布變相降息後，國際大宗原物料價格因此受到衝擊，例如布蘭特原油(Brent)從每桶約97.5元降至94元以下，為今年2月新低，也低於俄羅斯入侵烏克蘭前夕；此外，國際大豆及銅價都受到此消息影響而走跌。

WSJ報導，中國經濟疲弱，說明新冠疫情 「清零」政策鬆綁後，5月、6月的提振恐怕只是曇花一現；嚴厲的封鎖，以及當前房市搖搖欲墜，不時傳出背負房貸，但盼望中的新窩卻成「爛尾樓」等情事，顯著打擊民眾及企業的信心。

中國人行無預警的變相降息，引導市場利率下降，降低企業的貸款成本，搶救經濟。(路透)

不確定氣氛瀰漫 民眾憂企業懼

法國外貿銀行(Natixis)亞太首席經濟學者艾麗西亞·加西亞-埃雷羅(Alicia García-Herrero)表示，由於中國瀰漫著「極其巨大的不確定性」，導致民眾懼於消費，企業對投資裹足不前。

中國過去的疫情期間經濟亮點：工業產出疲弱，反映出世界各國因嚴峻通膨致熱絡的消費開始冷卻；另一方面，中國經濟疲軟則是繼烏俄戰爭及多國因應通膨的貨幣緊縮政策後，又一個世界經濟前景的不確定性因素。

雖然當局祭出寬鬆政策，但鑑於民眾對政府政策衝擊的憂懼，其效果可能有限；渣打銀行(Standard Chartered)經濟學者團隊15日下修今年中國經濟成長率預測，從4.1%下調至3.3%，並指其復甦會是段「艱難跋涉」的過程。