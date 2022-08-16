蔡英文見美議員訪團 中批：美台玩弄政治把戲

蔡英文總統(右)15日在總統府接見美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖：總統府提供）

美國參院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員 訪台，15日上午獲蔡英文 總統接見。馬基表示，在這個充滿不確定性的時候，必須更加努力確保台灣的和平及穩定。他也說，在因應這個最大挑戰的時刻，台灣展現了不可置信的自制力及審慎。

馬基(Ed Markey)參議員一行已於15日下午3時45分自松山機場搭乘美軍行政專機離台，結束不到24小時的旋風式訪問。

但對於美國眾院議長裴洛西離台不到兩周，馬基又率團訪台，北京國防部、外交部、國台辦15日相繼發聲表達堅決反對，並指若民進黨繼續「謀獨」，必將遭到更嚴厲的打擊。

解放軍東部戰區也再次組織在台灣周邊海空域展開軍演，還首次播出戰機俯瞰澎湖列島的影片，強調這是針對「美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾」。台國防部表示譴責，將全般掌握台海周邊海、空域動態，捍衛國家安全。

馬基15日在離台後的聲明中表示，依台灣關係法所做承諾，美國必須持續支持台灣有意義地參與國際社會，協助台灣抵抗脅迫，以及持續合作避免台海的衝突和錯誤評估。

馬基在聲明中提到訪台期間和台積電代表見面，討論建立夥伴關係，改善晶片供應鏈和投資 美國事宜。馬基表示，美台友誼深厚，他將致力於持續打造雙邊關係。

蔡英文總統(右)15日在總統府接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團，她說，希望繼續深化和美國的合作。(美聯社)

蔡英文總統15日接見馬基訪團時指出，今年俄羅斯入侵烏克蘭，已凸顯威權國家對世界秩序帶來威脅；前一陣子，中國在台灣周邊海域進行長時間的軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平；台方不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達，台灣致力維護台海穩定現狀的決心。

蔡英文表示，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈；她並盼能和美國簽署「避免雙重課稅協定(ADTA)」，共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。

蔡英文說，今年6月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」的首場會談，期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。

蔡總統並提到，台灣在半導體產業有長期的發展累積，「我們也樂意積極在美國投資布局」，很高興看到美國跨黨派支持的「晶片法」已經完成立法，相信會為台灣的半導體業者提供更多前往美國投資的誘因。

馬基表示，這是他第一次訪問台灣，他在1979年擔任眾議員時，對「台灣關係法」投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的人；在那一次重要的立法後，40年來，他對台美關係的支持只有更加堅定。

馬基率領的訪問團成員包括聯邦眾議員加勒曼帝、魯文索、貝耶及羅德薇，15日也與立法院外交及國防委員會立委交流，美方雖然未提到台海近期緊張局勢，但主動拋出，美國對台灣安全究竟要戰略模糊或清晰的問題；馬基強調，美國與台灣國會交流、合作關係已確立。