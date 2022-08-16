蔡英文見美議員訪團 中批：美台玩弄政治把戲
美國參院外交委員會亞太小組主席馬基率領參眾議員訪台，15日上午獲蔡英文總統接見。馬基表示，在這個充滿不確定性的時候，必須更加努力確保台灣的和平及穩定。他也說，在因應這個最大挑戰的時刻，台灣展現了不可置信的自制力及審慎。
馬基(Ed Markey)參議員一行已於15日下午3時45分自松山機場搭乘美軍行政專機離台，結束不到24小時的旋風式訪問。
但對於美國眾院議長裴洛西離台不到兩周，馬基又率團訪台，北京國防部、外交部、國台辦15日相繼發聲表達堅決反對，並指若民進黨繼續「謀獨」，必將遭到更嚴厲的打擊。
解放軍東部戰區也再次組織在台灣周邊海空域展開軍演，還首次播出戰機俯瞰澎湖列島的影片，強調這是針對「美台繼續玩弄政治把戲，破壞台海和平穩定的嚴正震懾」。台國防部表示譴責，將全般掌握台海周邊海、空域動態，捍衛國家安全。
馬基15日在離台後的聲明中表示，依台灣關係法所做承諾，美國必須持續支持台灣有意義地參與國際社會，協助台灣抵抗脅迫，以及持續合作避免台海的衝突和錯誤評估。
馬基在聲明中提到訪台期間和台積電代表見面，討論建立夥伴關係，改善晶片供應鏈和投資美國事宜。馬基表示，美台友誼深厚，他將致力於持續打造雙邊關係。
蔡英文總統15日接見馬基訪團時指出，今年俄羅斯入侵烏克蘭，已凸顯威權國家對世界秩序帶來威脅；前一陣子，中國在台灣周邊海域進行長時間的軍演，也嚴重干擾區域的穩定和平；台方不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達，台灣致力維護台海穩定現狀的決心。
蔡英文表示，台灣希望和共享民主價值的國際友人深化經貿合作，共同打造更安全的供應鏈；她並盼能和美國簽署「避免雙重課稅協定(ADTA)」，共同為台美雙方的相互投資，創造更多利基。
蔡英文說，今年6月底，台灣和美國舉辦「台美21世紀貿易倡議」的首場會談，期待透過這個堅實的平台，繼續深化台美經貿關係，在共享的價值基礎上，和美國洽簽高標準的貿易協定。
蔡總統並提到，台灣在半導體產業有長期的發展累積，「我們也樂意積極在美國投資布局」，很高興看到美國跨黨派支持的「晶片法」已經完成立法，相信會為台灣的半導體業者提供更多前往美國投資的誘因。
馬基表示，這是他第一次訪問台灣，他在1979年擔任眾議員時，對「台灣關係法」投下贊成票，也是當時參與立法的眾多眾議員中，少數還留在國會中服務的人；在那一次重要的立法後，40年來，他對台美關係的支持只有更加堅定。
馬基率領的訪問團成員包括聯邦眾議員加勒曼帝、魯文索、貝耶及羅德薇，15日也與立法院外交及國防委員會立委交流，美方雖然未提到台海近期緊張局勢，但主動拋出，美國對台灣安全究竟要戰略模糊或清晰的問題；馬基強調，美國與台灣國會交流、合作關係已確立。
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