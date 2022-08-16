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議員訪台 王毅稱「美又挑釁」 蘇貞昌：不容惡鄰說三道四

記者陳苡葳、特派記者陳政錄／台北-北京報導
中國外交部長王毅。（取自中國外交部網站）
中國外交部長王毅。（取自中國外交部網站）

美國眾議員來訪，是否擔心中國有不理性作為？台行政院長蘇貞昌15日在雲林指出，「誰要來我們家作客，不能因為隔壁有惡鄰居，就不敢讓訪客或朋友來」。中方外長王毅15日日以視訊方式會見來訪使節時，也提到台灣問題，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應。

蘇貞昌表示，美國、台灣是有很多共同價值且有諸多互動往來的國家，對於全世界關心、支持台灣的國家都熱烈歡迎。他重申，台灣不容惡鄰居說三道四，國人對於侵害國家主權、有任何騷擾的作為的行為，應團結一致對外，予以同聲譴責，更不要在此時還跑去該國，否則必為國人所唾棄。

北京外交部網站消息，王毅15日以視訊方式，會見到中國訪問的亞非開發中國家駐日內瓦使節，王毅在會上闡述「台灣問題的歷史經緯和中方的嚴正立場」。

王毅指出，「針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的黃金法則和發展中國家安身立命的護身法寶」。 

王毅指出，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。要進一步提升廣大發展中國家的代表性和發言權，不能使多邊機構淪為個別國家和國家集團操縱決定國際事務的工具。

王毅 北京 聯合國

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