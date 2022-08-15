彭博：國會議員接連訪台 迫使拜登測試北京紅線

彭博資訊報導，美國國會正在採取一系列行動迫使拜登總統測試北京的紅線，其中最受矚目的行動就是聯邦眾議院議長裴洛西（見圖）日前訪問台灣。（美聯社）

彭博資訊報導，國會正在採取一系列行動，迫使拜登 總統測試北京 的紅線，其中最受矚目的行動就是眾院議長裴洛西 日前訪問台灣。

裴洛西是25年來首位訪台的現任國會議長，也是訪台的國會議員中職級最高者。根據台灣政府的聲明和國會出訪紀錄，在過去十年中至少有149位美國參眾議員訪問台灣，包括拜登執政迄今的33人。

由麻薩諸塞州民主黨參議員馬基率領的五名參眾議員，於14日到訪台灣，使美國國會議員訪台的次數及人數創2016年以來最多。但此舉再度激怒北京，中國軍方15日宣布在「台灣周邊海空域」進行新的軍事巡邏，以「反擊」馬基等人的訪問。

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國會議員還提出或通過了多項加強與台北關係的立法，包括《台灣政策法》在內。該法案將正式承認台灣為「主要的非北約盟友」。拜登政府推動修改這項法律，並警告這將破壞美國長期以來的「一個中國」政策。

美國府會的不同調，不僅升高了誤判的風險，還可能擾亂全球兩大經濟體之間更廣泛的關係。在裴洛西訪台之前，拜登和中國國家主席習近平一直在為首度面對面會晤做準備，主要是為了討論關稅、氣候變遷、國防，以及其他等議題。

檀香山東西方中心資深研究員饒義（Denny Roy）說：「隨著對中國與日俱增的負面看法成為美國社會主流，兩黨國會議員現在都認為利用台灣來傳遞良善信號很有價值。」他說，國會做出「戲劇的姿態，而不考慮對其他美國利益的負面影響」。

國會採取更鷹派的作法可能會使拜登面臨一個選擇，在華府或北京面前示弱。例如，針對裴洛西的訪台，拜登向習近平解釋他無法控制自己黨內的國會議員。

彭博資訊指出，在拜登執政迄今，已有33名國會議員訪問台灣，而在川普任內則有35名 ，在歐巴馬的第二個任期約有71人出訪台灣。