裴洛西前腳走 5參眾議員接棒訪台 「8月底前還有一團」

不畏中國軍演，美國參眾議員再度搭專機訪台，由左至右依序為聯邦眾議員魯文索、加勒曼帝、台灣外交部北美司司長徐佑典、聯邦眾議員貝耶及羅德薇。(中央社)

海峽兩岸關係緊張之際，五名美國參眾議員 組成的國會訪問團14日抵達台灣，距離民主黨 籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣還不到兩周。裴洛西結束訪問之後，解放軍便在台灣周圍進行長達六天的環島軍事演習。

訪問團成員來自民主、共和兩黨，由民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)率領。紐約時報報導，馬基一行抵達之後便受到台灣官員歡迎。台灣官員說，非常感謝訪問團在台海緊張升溫之際，前來展現團結之意。北京 方面14日則未對訪問團抵達台灣的消息做出立即回應。

紐時分析：北京勢必激烈反應

紐約時報報導，專家分析，裴洛西才剛離開，五名國會議員很快便接著訪問台灣，勢必引起北京方面的激烈反應。

訪問團成員還包括：民主黨籍加州聯邦眾議員加勒曼帝(John Garamendi)、民主黨籍加州聯邦眾議員魯文索(Alan Lowenthal)、民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員貝耶(Don Beyer)、共和黨籍美屬薩摩亞聯邦眾議員阿沐阿．阿瑪塔．科爾曼．羅德薇(Aumua Amata Coleman Radewagen)。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示，馬基等人的訪問行程顯然已經規畫數月之久。她說：「許多國會議員希望到台灣訪問，展現美國的支持。」

葛來儀也說，8月底之前估計還將有另一個國會訪問團前往台灣。

台灣外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）。圖／外交部提供

將拜會蔡英文總統與台立法院

加勒曼帝是眾議院軍事委員會戰備小組委員會(House Armed Services Subcommittee on Readiness)主席。戰備小組委員會負責監督美國國防部超過三分之一的年度預算，對全球1100個軍事設施和基地擁有管轄權，並監督美國的所有軍事訓練、後勤和設備維護。紐約時報報導，五角大廈對於台灣軍事需求的花費，戰備小組委員會具有直接影響權。

台灣外交部指出，馬基一行預訂15日拜會蔡英文總統，並與台灣立法院外交委員會、國防委員會成員見面討論。

喬治城大學(Georgetown University)國際關係教授、歐巴馬任內的國家安全委員會歐洲事務高級主任古布成(Charles Kupchan)指出，中國極可能對於馬基等人的國會訪問團做出反應。

古布成說：「我預料北京將會採取步驟表達不滿，如同對波洛西訪問的反應一樣。」他說：「衝突就是如此而建立的。」

中方智庫「南海戰略態勢感知」14日指雷根號航母目前位於沖繩以南海域。美方指數周內要讓雷根號通過台灣海峽。(Getty Images)

專家：美中處於危險對撞軌道

華府研究團體「國防重點」(Defense Priorities)亞洲接觸戰略部(Asia engagement)主任高德斯坦(Lyle Goldstein)表示，中國在波洛西訪問台灣之後反應強烈，台海情勢迄今處於「極度一觸即發」(extremely volatile)的狀態，國會訪問團「恐將助長我們在過去五年以來目睹的情勢升溫循環」。