各國選戰主打中國威脅論 英國「親中癖」失色

英國保守黨選黨魁暨首相，目前領先的外相特拉斯(圖左)與另一候選人蘇納克(圖右)的政見辯論突出處都在向選民證明誰能對抗來中國帶來的危脅挑戰。這種對抗中國的領袖特質條件，逐漸在各國領袖上看到。(美聯社)

由英國 、澳洲 到美國今年內都有選舉，美聯社14日指出，各國選民在意的不光是通膨等經濟問題，「中國威脅論」已在選戰中喊得沸沸揚揚，政治人物競相比較誰最不怕中共 ，以即將下台英相強生為代表、專注於貿易的「親中癖」(Sinophile)顯然已經大大失色。

很多西方及其他民主政體如日本，在即將到來的選戰中，反中競選說詞已漸形強硬；兩名角逐英國首相寶座的最後人選特拉斯(Liz Truss)及蘇納克(Rishi Sunak)，7月在電視轉播的辯論上，就為對中政策唇槍舌劍，競比誰對中共最為強硬。

中國已成世界第二大經濟體，貿易及投資商機不容小覻，但中共也對外投射軍力、做間諜活動，人權紀錄惡劣；各國長年來想從中取得平衡，但現在鐘擺顯然轉向後者。

美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之後，中國舉行軍演，威脅意味濃厚，美國、歐洲、日本及澳洲齊聲反對；西方情報界對北京窺探、干擾行為，警告聲浪也愈來愈大。

一支美國國會議員代表團14日抵達台灣，商討降低台海兩岸緊張、投資半導體生產等事宜。

民調均顯示，很多民主政體的公眾情緒都轉向反對中國；故政治人物轉向中國威脅論，以爭取選票，有些候選人把國內經濟慘況歸罪中國，外加上對鄰國乃至全世界造成安全威脅。

中國在世界舞台漸成美國對手，據估在今秋美國期中選舉變得吃重，尤其在中西部工業州；前總統川普採納激烈反中姿態以來，勢頭已蔚然成形。

雖說今年在法國、去年在德國的大選上，對中立場並不是要項，但許多歐洲人正在調整對中舉措。

外相特拉斯在角逐保守黨魁上聲勢領先，她倡言擴大「自由網」，讓民主政體國家更有效反制中國及俄國，她另表示要掃蕩中方科技公司，如短視頻平台抖音(TikTok)的中方幕後老闆。

前財相蘇納克則矢言要關閉由中國官方部分資助、設在英國各大學的孔子學院，帶領全球反制中國網路威脅，協助英國公司及大學反制中國的間諜行為。

專研中國的諾丁漢大學(University of Nottingham)政治學者傅洛達(Andreas Fulda)指出，英國打量中國的眼力，要比歐洲鄰國來得強，另密切關心澳洲情勢發展；英國對中政策的辯論，就多方面看來，往往要搶先歐洲。