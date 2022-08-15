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不只晶片…學者：台灣緊張 3方面影響全球經濟

編譯郭宣含／綜合14日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

雅虎財經(Yahoo Finance)報導，中國最近在台灣周圍展開軍演，凸顯台灣對全球經濟格外重要，經濟學者李澤(Gareth Leather)撰文談述台積電是全球半導體霸主，其生產能力、人才與智慧財產都難以取代，恐使許多電子與車輛製造商停產，半導體供應鏈也會大亂多年。

眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)參訪並離開台灣後，中國便展開「鎖台」軍演，包括實彈軍演和發射飛彈、限制船隻和飛機進入附近區域。

台積電 製造全球92%最先進半導體

雅虎財經指出，市場研究公司凱投宏觀(Capital Economics)亞洲新興市場團隊的資深經濟學者李澤撰文指出：「台灣對全球經濟相當重要，遠超過台灣在全球各國國內生產總值(GDP)僅占1%的意義。」

李澤解釋，台灣是全球處理器晶片最大生產國，市占率是第二大生產國的兩倍，而且這些晶片對新產品愈來愈不可或缺；台灣的台積電公司製造全球92%最先進半導體，使其成為半導體業的權威霸主。

雅虎財經指出，由於台灣在全球積體電路片市場制霸，台灣自治議題也成為重要地緣政治議題，關乎美國利益。

根據拜登政府2021年一份報告，美國重度仰賴台積電晶片，美國欠缺半導體生產能力，恐難滿足當前與未來國安與重要基礎建設所需。

根據李澤分析，萬一半導體廠房遭毀損，全球經濟將面臨極高風險與廣泛影響，興建一座廠房得耗時二至三年，這段期間全球不僅難以找到替代生產能力，而且若無台積電的人才與智慧財產，也難重建台積電最先進的廠房。

李澤警告，若台灣半導體供應長期紊亂，許多電子與汽車業者恐難找到替代供應商並面臨停產；在電子產品短缺的強況下，物價將攀升，進一步推升全球通膨。

航運保費恐提升、網攻增加美國也受害

雅虎財經另一篇文章報導，除此台積電的半導體生產能力外，台灣與中國對峙還會以兩種方式影響全球經濟。

受到中國環台軍演影響，彭博(Bloomberg)彙整數據顯示，逾40艘船艦特意繞開台灣主要港口以南的軍演區。雅虎財經報導，史丹福(Stanford)國際安全合作中心資深學者林恩(Herbert Lin)表示，若此情勢持續，船隻未來會避免進入台灣附近水域，不僅航線受威脅，保費也會提升。

林恩也指出，大規模軍演燒錢難以為繼，中國可能進行長期升溫網路攻擊，而有鑑於美企過去多年屢遭中國與俄羅斯網攻，美國人也難置身事外。

台積電 雅虎 晶片

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