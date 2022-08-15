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拜登政府遲未控管抖音 兩黨都著急

記者顏伶如／綜合報導
朝野兩黨都擔心「抖音」對美國國家安全造成負面影響，但都提不出辦法。(美聯社)
朝野兩黨都擔心「抖音」對美國國家安全造成負面影響，但都提不出辦法。(美聯社)

共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)去年初與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)商討有關中國及產業政策等相關問題時，曾針對北京控制影音平台抖音(TikTok)表示疑慮。魯比歐後來接受媒體訪問時：「蘇利文也有相同看法。」

紐約時報14日報導，魯比歐與蘇利文的這場對話，是拜登總統上台以來，國會議員與聯邦政府官員針對抖音而展開的私下討論之一。參院情報委員會主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)便說，曾經針對抖音與政府官員有過多次積極對話。

報導指出，官員與國會議員之間的各種幕後磋商，透露著抖音在華府引發的緊張越來越明顯。前總統川普卸任後，抖音的政治爭議色彩雖然略趨淡化，但對於抖音及其他可能把資料洩露給北京的應用程式，拜登政府遲遲沒有祭出管控，則讓國會議員與聯邦政府官員頗有微詞。

紐約時報報導，包括新聞網站Buzzfeed在內等媒體披露抖音對於用戶個資的使用狀況以及抖音與中國母公司的關係之後，官員之間原本私底下的不滿情緒，在過去幾個月裡逐漸浮上檯面。魯比歐與華納最近都要求聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)對抖音立案調查，聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)主管官員則表示，抖音應該從美國應用程式商店裡被踢除。

數位共和黨籍聯邦參議員則指出，抖音應該說明用戶個資可能落入哪些人士之手。紐約時報取得電郵紀錄顯示，眾議院高層9日對行政助理表示，基於安全考量，最好不要使用或下載抖音。

魯比歐說，拜登政府對於處理抖音問題，長期以來一直沒有視為優先要務，隨著越來越多內幕遭到踢爆，希望拜登政府能夠迅速處理。

紐約時報分析，兩黨人士都對抖音加強檢視的當今狀況，是川普2020年企圖逼迫抖音出售給美國買家以來，氣氛最為緊張的一次。抖音人氣指數在美國一路走高，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)上周公布最新統計顯示，13歲至17歲美國青少年當中，高達67%使用抖音應用程式。

「抖音」母公司是位於北京的「字節跳動」。(Getty Images)
「抖音」母公司是位於北京的「字節跳動」。(Getty Images)

抖音 拜登 紐約時報

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