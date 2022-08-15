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賀錦麗將出席安倍國葬 並會見日相岸田

編譯中心／綜合報導
副總統賀錦麗9月將率團赴東京，參加日本故首相安倍的追思喪禮。圖為賀錦麗8日在白宮出席會議。(美聯社)
副總統賀錦麗9月將率團赴東京，參加日本故首相安倍的追思喪禮。圖為賀錦麗8日在白宮出席會議。(美聯社)

日本共同社、讀賣新聞等媒體14日報導，日本政府和外交界消息人士透露，賀錦麗副總統將參加日本已故前首相安倍晉三國葬，將是她就任副總統以來首度訪日。

安倍7月8日在奈良進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。日本首相岸田文雄內閣7月22日決定為安倍舉辦國葬，時間訂為9月27日，地點位於東京都內的日本武道館。

對拜登政府來說，以副總統代替行程難以協調的拜登出席安倍國葬，除了讚揚安倍強化美日同盟關係的外交功績外，也有再度宣示美日關係重要性的意圖。

岸田屆時也將安排與賀錦麗會談，預料兩人將美日合作建立印太地區國際秩序等問題交換意見。身為美國首位亞非裔副總統的賀錦麗，在安倍7月遇刺後曾表示「安倍是美國的摯友」。

共同社說，歐巴馬前總統也打算參加安倍國葬。日本政府消息人士說，其他可能參加的外國政要，包括法國總統馬克宏與德國前總理梅克爾。

眾多外國政要將參加安倍國葬儀式，但日本民意對岸田政府為安倍舉行國葬卻意見分歧。共同社上月底公布的民調顯示，逾五成三受訪者反對為安倍舉行國葬，贊成者約四成五。不少反對者認為，政府花公帑為安倍舉行國葬，但事實上日本並沒有國葬相關法律。

安倍在7月8日遇刺，槍手山上徹也供稱行凶原因是他母親將大筆家產捐給統一教，導致家庭破產，他因此行刺在統一教集會中為其代言的安倍。日本媒體隨後披露，自民黨不少議員和統一教往來，接受統一教提供經費和人力競選。民調顯示，逾八成受訪者認為政治人物應澄清他們與統一教的聯繫。

安倍 日本 賀錦麗

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