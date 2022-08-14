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挺川普 右派暴力威脅激烈程度升高

編譯潘勛／綜合13日電
FBI搜索川普在佛州的住家後，保守派的言辭激烈，威脅也升高。部分共和黨籍國會議員還主張削減FBI經費。(美聯社)
FBI搜索川普在佛州的住家後，保守派的言辭激烈，威脅也升高。部分共和黨籍國會議員還主張削減FBI經費。(美聯社)

專家指出，前總統川普宅邸海湖莊園遭聯邦調查局(FBI)搜索之後，右派人士放話時用詞激烈程度升高，威脅外界及暴力行為也一樣；幾位挺川的共和黨國會議員則放話，力主削減聯調局經費。

紐約時報13日報導，近幾個月來右派政治暴力事件不斷，因川普寓所遭聯調局搜索，一名男子為此怒氣勃勃，持槍赴聯調局俄亥俄州辦公室發動攻擊，最後遭擊斃，事件更令人心煩意亂，但此事絕非孤例。

部分挺川的暴徒一年半前發動國會山莊暴亂案以來，威脅動用政治暴力，以及真的發動攻擊，已變成美國人生活的現實，影響到校務人員、選務官員、飛航機組員、圖書館員，甚至國會議員，能登上新聞者不多，政治人物也殊少反應。

目前連簽發搜索令、授權聯調局搜索川普宅邸的聯邦法官，都成為右派的靶子；線上挺川訊息留言版已出現幾則威脅，要不利於法官跟他家人，其中有一人更寫道，「我都瞧見絞索繞他脖子了」。

這類事件發生在不同時間及地點，可能讓人覺得並無關聯，但研究政治暴力的學者指出，它們有個共同線索，就是右派升高放話，好戰、毫無人性、揚言世界末日的意味很濃；右派政界、媒體要角更是如此。

幾名右派或共和黨要人對海湖山莊被搜索事件的反映，不僅要求解散聯調局，甚至警告該事件會「引發戰爭」。

共和黨籍聯邦眾議員鄧肯(Jeff Duncan，南卡州)在推特發文說，歷史多次證明，聯調局已爛到骨子裡了，「我們要到何時才廢除該局，重新來過？」

另一名共和黨籍聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)發推文說，「砍光FBI經費」，現在甚至賣起有這句口號的服飾。

國會山莊報(The Hill)指出，鑒於共和黨把進步派呼籲的「削減警方經費」，拿來當責罵的口實，所以共和黨現在大談砍掉聯調局經費，真是一大轉變。

共和黨 川普 眾議員

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