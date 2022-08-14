海湖莊園遭搜查 川普保護國家機密 顯見「不甚嚴謹」
前總統川普在佛州的住處「海湖莊園」(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI)搜查，扣押數件被列為機密的文件；部分學者指出，此事再度彰顯川普一貫對機密內容不甚嚴謹的態度，對國家安全較為不利，也反映出如此局面還延續到川普卸任之後。
路透(Reuters)引述消息人士報導，川普對機密內容一直都不甚嚴謹，在就任總統初期，他就曾在白宮內，主動將針對伊斯蘭國(ISIS)的機密行動計畫送交俄羅斯外交部。
川普稱之為「冬季白宮」的海湖莊園，其狀況更受到不少學者關注，因為川普是真的會在此地辦公、發號施令，例如2017年4月下令空襲使用化學武器的敘利亞政權，而在旁邊，往往是來自各國、各界的賓客間的觥籌交錯。
例如川普下令空襲敘利亞時，當天在海湖莊園內的貴賓是中國國家主席習近平；此外，川普2017年與前日本首相安倍晉三在海湖莊園共進晚宴時，許多賓客在附近逡巡、甚至拍照的情景，也引發安全疑慮。
川普的處事態度及海湖莊園安全防衛，在許多學者眼裡不夠嚴謹，例如2019年時，有來自中國的民眾持間諜軟體，騙過指紋辨識系統而試圖闖入。
國安事件律師札伊德(Mark Zaid)表示，川普在海湖莊園的過往，顯示其安全意識鬆懈，可以想像有心人若要知道川普說了些什麼，並不是件困難的事情。
針對種種過往事件，加上FBI查出機密文件，前司法部官員瑪莉‧麥考德(Mary McCord)指出，如此重要文件以不適切的方式存放，任何與外國政府或實體有關係的賓客，都可能取得文件內容，成為國家安全的一大隱患。
一名前情報官員則說：「這真是一場噩夢」。
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