海湖莊園遭搜查 川普保護國家機密 顯見「不甚嚴謹」

FBI搜查川普佛州宅邸海湖莊園顯示他已遭刑事調查並可能面臨刑事控罪。圖為反川示威者9日在紐約川普大廈前示威，要求起訴和監禁川普。(路透)

前總統川普 在佛州的住處「海湖莊園」(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI )搜查，扣押數件被列為機密的文件；部分學者指出，此事再度彰顯川普一貫對機密內容不甚嚴謹的態度，對國家安全較為不利，也反映出如此局面還延續到川普卸任之後。

路透(Reuters)引述消息人士報導，川普對機密內容一直都不甚嚴謹，在就任總統初期，他就曾在白宮 內，主動將針對伊斯蘭國(ISIS)的機密行動計畫送交俄羅斯外交部。

川普稱之為「冬季白宮」的海湖莊園，其狀況更受到不少學者關注，因為川普是真的會在此地辦公、發號施令，例如2017年4月下令空襲使用化學武器的敘利亞政權，而在旁邊，往往是來自各國、各界的賓客間的觥籌交錯。

例如川普下令空襲敘利亞時，當天在海湖莊園內的貴賓是中國國家主席習近平；此外，川普2017年與前日本首相安倍晉三在海湖莊園共進晚宴時，許多賓客在附近逡巡、甚至拍照的情景，也引發安全疑慮。

川普的處事態度及海湖莊園安全防衛，在許多學者眼裡不夠嚴謹，例如2019年時，有來自中國的民眾持間諜軟體，騙過指紋辨識系統而試圖闖入。

國安事件律師札伊德(Mark Zaid)表示，川普在海湖莊園的過往，顯示其安全意識鬆懈，可以想像有心人若要知道川普說了些什麼，並不是件困難的事情。

針對種種過往事件，加上FBI查出機密文件，前司法部官員瑪莉‧麥考德(Mary McCord)指出，如此重要文件以不適切的方式存放，任何與外國政府或實體有關係的賓客，都可能取得文件內容，成為國家安全的一大隱患。

一名前情報官員則說：「這真是一場噩夢」。