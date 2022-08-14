海湖莊園被搜 CNN：川普再度「打亂仗」

前總統川普在FBI為尋找他離任時從白宮帶走機密文件而於8日搜索他的住家後，採用應付危機的一貫手法，即攪渾局面打亂帳。圖為他10日在紐約前往接受州檢察長問話。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )幹員8日持搜索票，以前總統川普 離任時從白宮 非法帶走大量機密文件為由，前往川普位於佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago)搜查，引起政壇一片譁然；有線電視新聞網(CNN)分析指出，川普在FBI搜索過後對該單位諸如「政治迫害」的指控，完全就是他在面對政治危機時的一貫伎倆，打亂仗攪渾局面，並憑一堆毫無根據的「陰謀論」纏鬥到底。

川普團隊10日果然發出聲明，以一貫的「提問式肯定句」宣揚陰謀論；他的律師阿琳娜．哈巴(Alina Habba)一臉無辜地說：「我們怎麼知道這些所謂『搜出的文件』，不是聯邦調查局官員帶進海湖山莊，再假裝搜到來刻意栽贓川普的？」

共和黨及佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)則提出了另一種版本的「陰謀論」，指FBI「項莊舞劍，意在沛公」，說「找機密文件」只是藉口，真正目的是要拿走他們想拿的一切文件。

緊接著，眼見佛州聯邦法院同意公開搜索令，川普又調轉矛頭，指向前總統歐巴馬，聲稱他也曾在卸任時從白宮帶走將近3000萬頁的文件，卻不見FBI或法院去找他麻煩，隨即又表示FBI搜索時律師未獲准在旁監視；然而國家檔案局(NARA)迅速發表聲明駁斥，指歐巴馬離任時所有文件都依法交接，由相關機構妥善保存；至於律師陪同監控搜索一事，CNN時事評論員戴爾(Daniel Dale)說：「律師本來就不能進入搜索現場干擾作業。」

雖然無條件盲目支持川普毫無根據說法的人不少，但也並非所有共和黨人都如此；聯邦眾院少數黨黨鞭、路易斯安那州國會眾議員史卡利斯(Steve Scalise)11日接受福斯新聞(Fox News)訪問時就說：「如果是真的，我想每個人都會很擔心，但目前沒有看到任何FBI幹員濫權的跡象」；川普好友、福斯新聞政論節目主持人杜西(Steve Doocy)也說：「FBI特工不過是在執行法院的搜查令，僅此而已。」