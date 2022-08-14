FBI搜川普住處「海湖莊園」 白宮難切割

FBI調查前總統川普在佛州的住家，白宮極力撇清是幕後指揮。圖為拜登總統13日在南卡州聖約翰島度假時，前往天主教堂做彌撒。(美聯社)

自前總統川普在佛州的住處「海湖莊園」(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI)搜查以來，白宮 就極力與司法部 及FBI保持距離，但FBI史無前例地針對前總統的舉動，已經落入反對派「政治化」的口實，拜登 總統下一步該怎麼辦，外界也難有共識。

FBI搜查川普佛州宅邸海湖莊園顯示他已遭刑事調查並可能面臨刑事控罪。圖為反川示威者9日在紐約川普大廈前示威，要求起訴和監禁川普。(路透)

白宮對FBI搜查海湖莊園一事極力保持低調，且與司法部切割；例如白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登事前對此並不知情；紐約時報還引述消息人士說，司法部長加蘭德(Merrick Garland)開相關記者會前，沒有事先知會拜登。

拜登自就任以來，就一直鮮少提到川普，直到近期1月6日國會暴動事件調查聽證會舉行，拜登才偶而對川普當時扮演的角色提出質疑；國會山莊報(The Hill)引述消息人士說法，指拜登寧願將談話的重心放在經濟等議題。

FBI搜查川普佛州宅邸海湖莊園招致川普支持者的批評。圖為川普支持者9日在紐約川普大廈前舉牌，敦促他盡快宣布在2024年再度參選總統。(歐新社)

事實上，去年10月，拜登只因為說出「拒絕國會聽證傳票的人應當被起訴」，事後也表示此說法不妥。

但就算白宮一直致力於撇清與司法部調查行動的關係，然而，搜查白宮住家，已讓共和黨方面「調查出於政治動機」的說法甚囂塵上，難以收拾；但也因為要與司法部切割，可以預期白宮基本上會對外界的質疑保持沉默。

白宮陷入兩難局面，一名民主黨策士向國會山莊報表示，白宮不能對此事太過介入，但也不應放任外界各種說法不斷發酵。

一些策士主張，白宮不應繼續保持低調，不然有輸掉話語權的危險；民主黨策士羅查(Chuck Rocha)表示，拜登應該站出來，堅定強調FBI調查獨立，就算是前總統也不能凌駕於法律之上。

不過前聯邦參議員雷德(Harry Reid)的幕僚曼利(Jim Manley)表示，川普陷入愈來愈多麻煩，這個時候「見獵心喜」反而是「大忌」；儘管曼利也說，白宮對此無能為力乃「不幸之事」，尤其近期如氣候變遷法案等各種施政突破的時候。

聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)前幕僚凱許(Steve Cash)則說，白宮什麼都沒說，「一來是不合適，二來是真的不知道有什麼能說的」。