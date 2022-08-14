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川普宅11機密文件 國會要求徹查損害力

編譯潘勛／綜合13日電
前總統川普的一名律師早在今年6月便發律師函給司法部，堅稱已無機密文件貯藏在川普位於佛州海湖莊園的宅邸。圖為川普離任前，於2021年1月14日從白宮搬走的大批文件。(路透)
前總統川普的一名律師早在今年6月便發律師函給司法部，堅稱已無機密文件貯藏在川普位於佛州海湖莊園的宅邸。圖為川普離任前，於2021年1月14日從白宮搬走的大批文件。(路透)

川普律師6月稱已歸還

知情人士13日透露，前總統川普的一名律師早在今年6月便發律師函給司法部，堅稱已無機密文件貯藏在川普位於佛州海湖莊園的宅邸；但聯邦調查局(FBI)8日突擊搜索海湖莊園時，起出11套機密文件；國會眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)表示，擔心國家機密文件遭川普帶出一事嚴重危及國家安全，已要求國家安全總監海恩斯(Avril Haines)徹查評估。

聯邦調查局12日公布查扣川普宅邸的物件清單，目錄上多件標示為極機密。（美聯社）
聯邦調查局12日公布查扣川普宅邸的物件清單，目錄上多件標示為極機密。（美聯社）

機密文件說法有衝突

有線電視新聞網(CNN)報導，聯調局8日搜索海湖莊園，讓偵辦川普的行動來到新高峰，根據查扣清單，聯調局共起出11份機密文件，有些更標為「極機密／敏感分類信息」(top secret/SCI)，與川普律師說法有衝突。

川普律師發函後，聯調局還起獲機密文件，適足以解釋為何檢方在申請搜索令時，把妨害執法列為搜索原因之一；消息人士未指出律師函由誰簽名，當時為川普帶走官方文件、檔案一事，其律師團與司法部仍在交涉之中。

紐約時報獨家披露，司法部反情報負責人布拉特(Jay Bratt)等6月3日赴海湖莊園，帶走一些機密文件；當時川普律師便具函聲稱，一切列為機密、裝箱貯放在川普寓所的文件，都已歸還；但調查人員認為，該函件反而暗示川普及其團隊就機密文件一事並未完全據實報告。

聯邦調查局8日突擊搜索海湖莊園時，起出11機密文件。圖為聯調局幹員9日在海湖莊園...
聯邦調查局8日突擊搜索海湖莊園時，起出11機密文件。圖為聯調局幹員9日在海湖莊園警戒。 (Getty Images)

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)13日聲稱，聯調局突擊搜索川普宅邸一事，既史無前例又沒有必要，跟以往民主黨羅織的一切政治獵巫一樣，由媒體放話暗示，引述不具名消息來源，並沒有具體事實佐證，就逕行推動。

川普13日也在他的社媒Truth Social發帖，批評由法庭批准的搜索是「騙局一場」。 他說，「就像所有其它的騙局一樣，他們利用它來壓制大多數美國人民的聲音，而當你真理在握時，你終將穩操勝券」。

川普還在總統任內，就以草率處理機密資訊令人側目；國會眾院情報委員會兩名委員13日鄭重要求國家情報總監海恩斯就海湖莊園起出機密文件一事「立即進行審核，做出損害評估」，提供報告給國會，以了解國家安全可能遭到的損害。

眾院監督委員會主席馬隆尼(Carolyn Maloney)、情報委員會主席謝安達聯名致函海恩斯指出，川普的舉止可能置國家安全於嚴重危險。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日聲明指向法院申請搜索川普宅邸令，是由他親自批准；加蘭德公開發話之前，川普密友曾找司法部官員，傳遞川普訊息；知情人士表示，川普想問加蘭德，「舉國沸騰，我能做些什麼，來降溫此事？」

川普 司法部 眾院

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