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魔鬼詩篇作者遇刺 拜登聲援捍衛言論自由

中央社／華盛頓13日專電
印度裔英國作家魯西迪因《魔鬼詩篇》一書觸怒伊朗而被下令追殺，12日在美國紐約州的一場活動登台時，遭一名男子持刀攻擊，被刺達10至15次。經紀人當晚發布聲明表示，「消息不太好」。資料照片。（路透）
印度裔英國作家魯西迪因《魔鬼詩篇》一書觸怒伊朗而被下令追殺，12日在美國紐約州的一場活動登台時，遭一名男子持刀攻擊，被刺達10至15次。經紀人當晚發布聲明表示，「消息不太好」。資料照片。（路透）

以「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）聞名全球的英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）昨天在紐約州遇刺重傷，美國總統拜登（Joe Biden）今天聲明譴責這起惡毒攻擊事件，並聲援魯西迪的言論自由。

75歲的魯西迪昨天在紐約州演說時遇刺，經紀人魏利（Andrew Wylie）表示，他可能會失去一眼，手臂神經斷裂，肝臟也受損。

正在南卡羅來納州度假的拜登今天聲明表示，對這起惡毒襲擊感到震驚與難過，他為魯西迪祈福。

拜登說，魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的故事感、拒絕被恫嚇或緘默，代表著基本、普世的理想、真理、勇氣、韌性，無所畏懼地分享想法，這是自由開放社會的基石。他重申對這些深刻地美國價值的承諾，聲援魯西迪與所有支持言論自由的人。

魯西迪於1988年發表小說「魔鬼詩篇」惹怒伊朗，當時伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令（fatwa），呼籲穆斯林拿下他的項上人頭，讓他長期面臨死亡威脅，多年來一直在躲避「追殺令」。

24歲兇嫌馬塔（Hadi Matar）遭控二級蓄意謀殺與二級攻擊罪名，且不得交保。美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）報導，執法機關針對馬塔在社群媒體上的言論進行初步審查，結果發現，馬塔似乎頗為同情什葉派極端主義和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），但沒有明確證據證明馬塔與上述組織有直接關聯。

拜登 伊朗 紐約州

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