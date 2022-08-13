我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚談判中 俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

刺殺作家魯西迪兇嫌首度出庭 拒絕認罪

中央社／紐約州梅維爾13日綜合外電報導

企圖刺殺美英雙籍知名作家魯西迪（Salman Rushdie）的兇嫌今天在庭審中拒絕就蓄意謀殺和攻擊指控認罪；檢察官則稱其行動屬於「預謀」犯罪。

美聯社報導，在審訊中，來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）身穿黑白連身衣、戴著白色口罩出庭，雙手被銬在身前。他當庭透過律師提出抗辯。

紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）地區檢察官施密特（Jason Schmidt）告訴法官，馬塔攜帶偽造身分證件，提前一天到達魯西迪演說的地點，並購買入場券，以進行刺殺行動。法官隨後下令收押馬塔，不得保釋。

施密特強調：「這是對魯西迪先生的針對性、無端且有計畫的攻擊。」

馬塔的公設辯護律師巴隆（Nathaniel Barone）則主張，當局花了太長時間才讓馬塔出庭，期間馬塔「被銬在州警局的長凳上」，而他擁有「推定無罪的憲法保障權利」。

現年75歲的魯西迪自1980年代末期以來，一直是伊朗當局懸賞刺殺的目標。他因自己的第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

他12日受邀於紐約州西部「學托擴協會」（Chautauqua Institution）在數百人面前以藝術自由為題發表演說，期間馬塔突然衝上台，刺傷他的頸部與身體。

經過數小時手術後，魯西迪目前仍需仰賴人工呼吸器，且無法說話。

紐約州 檢察官 新澤西州

上一則

與裴洛西同行訪台 高野：中國威嚇未得逞

延伸閱讀

行刺魯西迪凶嫌遭殺人未遂罪名起訴 不得交保

行刺魯西迪凶嫌遭殺人未遂罪名起訴 不得交保
哈利波特作者聲援魯西迪 被威脅「你是下一個」

哈利波特作者聲援魯西迪 被威脅「你是下一個」
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
安以軒老公周焯華在中發展跨境賭博 屬下當庭認罪

安以軒老公周焯華在中發展跨境賭博 屬下當庭認罪

熱門新聞

前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34

超人氣

更多 >
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」