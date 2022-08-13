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川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

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FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

編譯潘勛／綜合12日電
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

川營：川離職前已解密

聯邦佛州南區法院12日公布的搜索令指出，聯邦調查局(FBI)幹員8日搜索前總統川普海湖莊園宅邸，起出約20箱各類文件、檔案等材料，其中11件機密或極機密文件須由政府特別保存，只能在政府特別機構裡取用；但川普律師及盟友們辯稱，前總統在離職前已動用職權把文件解密；總統雖有權解密，但仍有幾道法規流程必須遵守。

聯邦調查局8日發動搜索川普宅邸的行動，造成美國司法和政治上的極大震撼，情勢不斷升...
聯邦調查局8日發動搜索川普宅邸的行動，造成美國司法和政治上的極大震撼，情勢不斷升高。圖為當時幹員堵在海湖莊園大門。（美聯社）

清單赫見法國總統資訊

華爾街日報(WSJ)12日報導，條列20箱檔案的清單顯示，取走的物件有卷宗、照片冊、手寫便箋、川普特赦盟友史東(Roger Stone)的行政命令，以及有關「法國總統」的資訊等。

搜索令及清單共七頁，其中也指出有一組文件被列為極機密、分級取閱敏感資訊；聯調局探員另起出四組極機密檔案、三組機密檔案及三組密件；清單並沒有再提供檔案的實質細節。

川普12日發聲明指出，聯調局本可以靠著要求就取得那些檔案，隨時都可，包括「很久以前」。

司法部呈交法院文件稱川普律師團對檢方表示，不反對政府要求公開這些資訊後，治安法官芮恩哈特(Bruce Reinhart)12日下午下令公布搜索令及起獲物件的清單。

聯邦佛州南區法院12日公開同意調查局搜索川普宅邸的搜索令，說明行動一切合法。（路...
聯邦佛州南區法院12日公開同意調查局搜索川普宅邸的搜索令，說明行動一切合法。（路透）

同時由芮恩哈特法官簽發的搜索及查抄令內容顯示，聯調局幹員聲請搜索的範圍，有「45辦公室」以及「建築物範圍內一切儲藏室、其他房間或地區，川普及其幕僚已用來或得用來儲藏很多箱文檔，包括該房地產一切結構或建築物」。

公文顯示，聯調局並未要求搜索海湖莊園私人客房的權限。

川普及其法律團隊並未取得申請搜索令的切結書；由切結書可以得知聯調局更多偵辦細節，例如證人等政府已取得的證據，另敘述何以檢調人員相信可能有已遂罪行。川普律師團已要求更詳細說明，了解由海湖莊園取走的物件。

川普律師巴布 簽收清單

聯邦調查局12日公開搜索川普佛州海湖莊園的查扣物件清單，上面也有川普律師克莉絲汀...
聯邦調查局12日公開搜索川普佛州海湖莊園的查扣物件清單，上面也有川普律師克莉絲汀納‧巴布簽收的簽名。（路透）

川普私宅遭搜索事件引起軒然大波，始於法官5日簽署史無前例的前總統寓所搜索令，三天之後，聯調局開列取走物件清單，而由川普律師克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)簽字收執，12日公布搜索令及清單，讓事件來到高潮。

司法部先耗時一個月，至少兩度試圖取得仍由川普持有的機密文件；知情人士指出，司法部一開始主要著眼在保全證物，但後來川普團隊肆無忌憚放話，說文件還在他們手中，讓司法部心生懷疑，展開偵辦，搜索川普寓所是最終結果。

川普盟友們說，川普本就有意歸還那些文件，也在磋商歸還之中，搜索行動出手太重。

川普 司法部 華爾街

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