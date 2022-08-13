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川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

佛州宅邸被搜 人在紐約的川普從監視器全程掌握

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局(FBI)8日突襲搜查川普的海湖莊園。（美聯社）
聯邦調查局(FBI)8日突襲搜查川普的海湖莊園。（美聯社）

前總統川普的律師12日表示，8日聯邦調查局(FBI)在海湖莊園突襲搜查時，川普和家人從紐約川普大廈透過安全監控錄影閉路電視全程觀看，「視野可能更好」；而針對外傳FBI主要是在尋找與核武器有關的文件，川普12日在他的社群媒體帳號反駁道，「核武議題」是個「騙局」，其他對他的調查也一樣。

川普律師克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)12日向右翼媒體「真實美國之聲」(Real America's Voice)表示，FBI持搜索令突襲川普佛州宅邸海湖莊園時，她就在現場，「人在紐約的川普和他的家人，可能視野比我更好，因為他們有閉路電視可看。」

巴布表示，川普他們「可以看到我被困在那裡的停車場收集紙張和回答問題。但他們其實能看到整件事，對裡面發生的事有更清楚的了解。」

川普聲稱聯邦調查局查扣他家中的文件都不是機密，歡迎公開解密。（Getty Ima...
川普聲稱聯邦調查局查扣他家中的文件都不是機密，歡迎公開解密。（Getty Images)

不反對解封搜查令、物品清單

她說，海湖莊園的安全攝影機曾關閉了「非常短的時間」，當時FBI幹員要求工作人員關閉所有攝像頭，但律師們立即介入，主張其實不用關掉，所以安全攝影機很快又重新打開了。

川普次子艾瑞克(Eric Trump)告訴每日郵報(DailyMail.com)，8日當天有30名幹員抵達海湖莊園並要求工作人員關閉安全攝影機，結果被拒絕。艾瑞克說，幹員「要求我們的律師離開現場、關掉安全攝影機」，但攝影機最後並未關閉，大家看到FBI突襲了他們「不該出現」的地方。

在搜查內容方面，司法部向聯邦法院提出要求，於12日公布了搜索令和從海湖莊園帶走的物品清單。川普11日深夜在自己的社群媒體「真實社群」(Truth Social)表示，他不但不反對公開搜索令和物品清單，還「鼓勵立即發布這些文件」。

稱FBI找到核武文件「是騙局」

而針對11日有多家媒體報導，FBI這次突擊搜查主要是要找尋和核武器有關的文件，川普表示，「核武器問題是個騙局」。川普及其盟友譴責FBI在海湖莊園進行搜查是出於「政治迫害」，抨擊司法部這樣的行為並指責是拜登總統下令突襲。

司法部通常不會對正在進行的調查發表評論，但司法部長加蘭德(Merrick Garland)11日發表聲明，為司法部和FBI人員的誠信辯護，並確認是他親自批准了這次搜查。

川普 FBI 司法部

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