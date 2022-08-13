我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

FBI搜索令公布 共和黨挺川普的風向變了

編譯郭宣含／綜合12日電
川普聲稱聯邦調查局查扣他家中的文件都不是機密，歡迎公開解密。圖為川普10日在紐約出庭時的照片。（Getty Images)
川普聲稱聯邦調查局查扣他家中的文件都不是機密，歡迎公開解密。圖為川普10日在紐約出庭時的照片。（Getty Images)

前總統川普的海湖莊園住處被搜，也牽動11月即將舉行的期中選舉，國會共和黨人仰賴川普為其期中選舉爭取選票，紛紛捍衛川普並譴責聯邦調查局這項突襲搜查行動，部分共和黨人發表不利司法的危險言論，或鼓吹川普宣布參選2024年總統；但也有人客觀質疑FBI作法，或呼籲先冷靜了解全面事實後再做評斷。

自聯調局8日突襲川普的海湖莊園後，共和黨內出現多種不同論調；聯邦眾議員特納(Michael Turner，俄亥俄州)和費茨派垂克(Brian Fitzpatrick，賓州)12日均對FBI作法表示疑慮，並要求司法部解釋搜索理由，並呼籲應監督司法部以確保調查過程去政治化。

在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員...
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

特納表示，FBI大可採取其他作法，他對FBI突襲海湖莊園與後續調查的方式感到擔心。

曾擔任FBI探員的費茨派垂克表示，眾院調查委員會應評估前例是否採類似方式執法，並擔心政府機構失信於民恐不利FBI調查；他說：「我們見過許多有關國安資訊的案件……大眾得知道這類情況發生時執法會一致。」

但費茨派垂克也呼籲眾人冷靜依其職務行事，勿在了解全面事實前妄下評斷，否則恐威脅美國民主。

而其他共和黨人則更針鋒相對；共和黨第三號人物、聯邦眾議員史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)抨擊拜登政府把司法部「當成武器」攻擊2024年可能選總統的川普，「這是公然政治化。」

聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin，奧克拉荷馬州)表示，川普當總統第一天就遭FBI鎖定，並稱司法部長和FBI局長也無法凌駕於法律之上；凱利(Trent Kelly，密西西比州)雖讚許FBI和司法部職員做得好，但稱其領導層具政治化。

聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)和戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)則呼籲刪減FBI預算或解散FBI。

在川普集團財務長的聽證會上，一名抗議者特意穿著「逮捕川普」的上衣到場旁聽。（歐新...
在川普集團財務長的聽證會上，一名抗議者特意穿著「逮捕川普」的上衣到場旁聽。（歐新社）

川普在FBI行動後於新澤西州貝明斯特(Bedminster)俱樂部招待多名共和黨人；聯邦眾議員奈爾斯(Troy Nehls，德州)在該晚宴上建議川普，應立即宣布參選總統以掃除支持者的疑慮。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)12日被問到政治領袖是否該低調以降低全國顧慮，他在個人記者會表示，他支持執法，但認為司法部長加蘭德(General Merrick)是問題所在；麥卡錫質疑川普遭不公平對待，並批評加蘭德在記者會未解釋清楚。

FBI 川普 共和黨

上一則

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約上州演講遇刺重傷

下一則

民主黨力促 眾院通過降通膨法案 可加速推動清潔能源

延伸閱讀

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
影／川普海湖莊園遭FBI搜索 上空竟出現「哈哈哈哈哈哈」

影／川普海湖莊園遭FBI搜索 上空竟出現「哈哈哈哈哈哈」
紐約州高院裁定 川普集團及前CFO刑事欺詐逃稅繼續進行

紐約州高院裁定 川普集團及前CFO刑事欺詐逃稅繼續進行
誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

誰出賣川普留機密文件？前幕僚長：可能只有6至8人知情

熱門新聞

眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判