FBI查扣的機密文件 包括政府線民資料 很難公開證明川普違法

聯邦調查局12日公開查扣川普宅邸的物件清單，目錄上多件標示為極機密。（美聯社）

知情人士透露，聯邦調查局(FBI)搜索川普 海湖莊園寓所，取走的極機密及「分級取閱」(compartmented)文件裡，包括可能揭露替美國政府搜集情資的線民資料；但因機密文件的本質，呈堂時必須塗刪機密內容，很難公開討論，或者佐證川普違反法律。

「新聞周刊」(Newsweek)12日報導，「分級取閱」是特定詞彙，意指「關係到或者源自於情資來源、取得辦法、分析過程的機密資訊，按規定必須在國家情報總監建立的正式取閱控制系統裡處理」；取閱系統包括很多不同門類，例如線民、截獲及衛星來源，每一項都限制有多少人能了解分級的本質。

官方消息人士稱，由海湖莊園起獲的，還有透過「特殊管道計畫」取得的資訊，能知悉的人更少。

熟知機密分類系統及偵辦行動人士指出，這份搜索令或者由川普住宅取獲的文件，即便解封，大概也無法回答大多數人的疑問，也就是這次搜索有無必要。

情報界官員指出，為了證實此事牽涉到國家安全、必須用搜索住宅的方式來辦，就必須公布川普藏匿文件的一些細節；這對政府來說，只怕很難，原因在文件很敏感。

按正常狀況，調查員會詳列清單，紀錄搜索行動中，由某人或其住處起獲的一切材料，再把清單副本呈給批准搜索令的法院；但是遇到機密檔案，清單只怕要故意寫得空洞，例如寫成「十份文件，編號由一到十，共65頁，蓋有機密或更高機密的戳記」。

情報界人士指出，川普無權解密這類檔案，原因在檔案是依法條而非行政命令編成機密。川普持有那些檔案，還藏匿起來，是聯邦政府歷時數月偵辦而得的結論。

因為這次搜索海湖莊園掀起政治風暴 ，那些檔案至關重要；假如檔案只如川普堅稱只是「例行」性質，搜索行動就會被視為有政治動機；若檔案經證實為高度機密、敏感，司法部 就能證明川普存心據為己有，無意歸還，民眾最後會認定搜索有其必要，名正言順。