俄州槍手擅闖FBI辦公室遭擊斃 起底是川普支持者

在聯邦調查局發動對川普住宅搜索之後，一名挺川民眾11日潛入FBI俄亥俄州辛辛那提市的大樓，後遭追捕的警方擊斃。（美聯社）

一名試圖闖入聯邦調查局(FBI )辛辛那提辦公室，因為警報大作而逃逸的男子11日被警方擊斃，執法部門12日表示，他們關注這名男子已經數月，要調查他是否參與2021年1月6日國會暴亂。

42歲的席佛襲擊FBI位於辛辛那提的辦公室，被警方擊斃。(取材自推特)

他挺川普 不滿海湖莊園被搜

42歲的席佛(Ricky Shiffer)是俄亥俄州 哥倫布人，國會暴亂前夜，他出現在臉書2021年1月5日支持前總統川普集會的視頻中。

席佛11日上午身穿防彈衣，擅闖FBI辛辛那提辦公室訪客中心，在警報響起和探員趕來時逃離，後來州警在公路發現他，追到鄉村地區對峙交火，下午將其擊斃。

俄州和聯邦執法部門沒有說明席佛闖FBI辦公室的動機，但網上貼文顯示他是前總統川普的支持者；川普的佛羅里達州海湖莊園被FBI搜查第二天，以席佛為名的帳戶9日在川普的個人社群平台發文，建議愛國者到佛州，目標是「海湖莊園」，「我建議大家去，我認為FBI不敢阻擋，如果他們敢，就殺了他們」。

在聯邦調查局發動對川普住宅搜索之後，一名挺川民眾11日潛入FBI俄亥俄州辛辛那提市的大樓，後遭追捕的警方擊斃。（美聯社）

社媒號召民眾 攻擊FBI探員

同一個帳戶11日說要攻擊FBI，最近的貼文都是攻擊執法部門和號召拿起武器，表示「他們過去兩年強迫我們接受暴政」；在被問到是否主張採取恐怖行動，回答是「我倡議戰爭」；但紐約時報報導，無法證實這個席佛之名的帳戶是否屬於他本人。

席佛曾在佛州陸軍國民兵服役，最近在俄州當電工，還曾住在內布拉斯加等州，他2016年為川普捐獻250元。

俄州州警表示，對峙中除了席佛被擊斃外，沒有其他死傷，州警和FBI辛辛那提辦公室都沒公布更多訊息。俄州檢察長辦公室表示，州刑事調查局對州警開槍進行調查，但沒回答其他問題。

拜登政府對FBI辛辛那提辦公室被襲事件也是沉默以對，司法部長加蘭德(Merrick Garland)在記者會上只談到搜查川普家，但沒提辛辛那提襲擊。只有選區在辛辛那提的共和黨國會眾議員凱利(Mike Carey)等少數官員表示譴責，凱利說「我們不威脅也不暴力對待執法部門」，但他認為搜索川普家「對國家構成危險」，削弱人們對司法部的信心。