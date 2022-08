「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約上州演講遇刺重傷

作家魯西迪因發表「魔鬼詩篇」於1989年遭伊朗下令追殺,這是2017年他在倫敦舉行書籍簽名會的資料照片。(美聯社)

1988年出版小說 「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)遭受死亡威脅的印度裔英國作家魯西迪(Salman Rushdie)12日在紐約上州演講時,被一名男子衝上台揮刀襲擊;現年75歲的魯西迪頸部明顯被刺傷,倒地不起,被直升機送往醫院救治,傷勢仍待確認。攻擊他的男子當場被捕。

魯西迪經紀人威利(Andrew Wylie)12日傍晚說,魯西迪接受手術後,仍在使用呼吸機;威利說,魯西迪肝臟、手臂神經受損,一隻眼睛可能會失明;趕來協助的醫生哈斯凱(Martin Haskell)形容魯西迪傷勢「嚴重但可以恢復」。

因發表「魔鬼詩篇」遭伊朗下令追殺30餘年的作家魯西迪,12日在紐約上州公開演講時被刺傷。圖為現場人員上前施救。(美聯社)

當局稍後公布嫌犯為現年24歲的新澤西州青年馬塔爾(Hadi Matar),警方仍在調查他的行凶動機。為魯西迪提供居留住所的組織聯合創始人兼演講活動主持人里斯(Henry Reese)也遇襲,頭部受到輕傷。

涉嫌刺傷魯西迪的24歲男子馬塔爾(中)12日當場被捕。(美聯社)

魯西迪這場演講在紐約州西部的肖托夸協會(Chautauqua Institution)進行,台下觀眾約2500人。目擊者指出,上午10時45分左右,身穿黑色T恤的嫌犯在主持人介紹魯西迪時,怒吼衝上台打或刺了魯西迪十幾次,整個過程約20秒;在場州警立即將嫌犯制伏。

魯西迪生於孟買穆斯林家族,中學移居英國,有「後殖民文學教父」美譽,與石黑一雄(Kazuo Ishiguro)、奈波爾(Vidiadhar Surajprasad Naipaul)並稱「英國文壇移民三雄」。1981年魯西迪以小說「午夜之子」(Midnight's Children)獲英國布克獎,聲名鵲起。但1988年,他的「魔鬼詩篇」被許多穆斯林視為褻瀆神明、侮辱先知穆罕默德;此書當年即在伊朗 被禁;次年,當時伊朗領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)向全球穆斯林發布追殺令。魯西迪自此展開逃亡生活,四處藏匿。

距追殺令發布33年,魯西迪12日在紐約遇刺,外界對現場為何沒有更嚴格保安措施,發出質疑。魯西迪曾任美國筆會(PEN America)主席,該組織指此襲擊令人「震驚恐懼」;執行長諾塞爾(Suzanne Nossel)聲明表示,「美國本土竟發生公開暴力襲擊文學作者事件,令人難以想像。…魯西迪幾十年來一直因其言論被當成標靶,但他從未退縮或動搖。」

英國首相強生(Boris Johnson)推文表示,他對魯西迪「在行使我們永不應停止捍衛的權利時遇刺,感到震驚」。

魯西迪被認為是英國最優秀的在世作家之一,2008年被英國女王 伊麗莎白二世封為爵士。今年稍早獲頒「名譽勳位」(Order of the Companions of Honour),這項英國及大英國協勳章是表彰對藝術、科學、宗教或公共生活領域有重大貢獻者。

魯西迪演講的肖托夸協會一個多世紀以來一直是反思和精神指導所在,以夏季系列講座聞名,魯西迪以前曾在此演講。12日他準備討論的主題是:「美國是作家和其他流亡藝術家的避難所,也是創作表達自由的家園」。