CDC防疫指南放寬 隔離鬆綁、社交距離取消

聯邦疾病防治中心鬆綁新冠防疫指引，包括不再建議維持六呎社交距離。圖為官方在防疫期間提醒保持社交距離。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )11日大幅放寬新冠肺炎防疫 指南，強調個人注意防疫即可，學校、企業等機構無須再採取防疫措施，不用嚴守六呎社交距離，也取消未打疫苗者的隔離規定；防疫專家則憂心秋冬之際疫情 再起，質疑放鬆防疫規定的時機。

聚焦降低染疫病歿率

CDC指出，學校等機構無須再測量顯然健康的學生或職員體溫，CDC也拿掉六呎社交距離的措辭，轉而著重保護「抗疫弱勢」族群，對絕大多數已打疫苗，即使感染也不致重症的多數人，採取放任、自理的立場。

聯邦疾病防治中心公布新指引，取消保持6呎的社交距離。 (Getty Images)

考量疫苗普及率夠高、染疫重症率降低，CDC新指南顯示拜登政府及其公衛顧問決定轉而聚焦降低染疫病歿率。

CDC社區防疫控制負責人葛瑞塔‧馬瑟提(Greta Massetti)說，目前的疫情和前兩年已「迥然不同」。

CDC此次更新指南，是Omicron變異株去年冬季襲美造成疫情復熾以來，最大規模的防疫指南修正；CDC雖非管理單位，其指南不具法律效力，但許多政府機關、企業、學校和數以百萬計人民在疫情期間都遵照指南行事。

新冠病毒2020年初襲美以來，造成至少100萬人病歿；華盛頓郵報疫情追蹤數據顯示，目前七天平均染疫住院人數約4萬2000人，每日病歿人數逼近500人。

CDC指出，這些數據雖然比春季初期要高，但遠不及去年冬季悲慘的情況，主因是群體免疫力強，藥物成效佳，重症病例減少，可集中抗疫資源減少死亡，減輕醫療體系負擔並降低防疫措施對社會、教育與經濟活動的影響。

防疫專家憂疫情再起

然而，傳染病學者擔心，防疫鬆綁後會「收不回來」，擔心秋冬染疫人數增加或新變種毒株再現，質疑此刻放鬆防疫是否明智。

根據新規定，未接種疫苗者接觸染疫者後，若未出現症狀或檢測非陽性，就不必隔離五天。原規定打滿三劑的人接觸染疫者後無症狀或驗陰才不用隔離，現在擴大適用未打疫苗者。

接觸染疫者仍要戴口罩

個人防疫措施未放鬆，如接觸染疫者或帶原者，即使不確定是否被傳染，仍要戴口罩五天，並在至少五天後檢測；若驗陽須立即居家自主隔離五天，期滿解隔，不用驗陰。

新指南另一重點是針對學校、職場和托兒所等公眾場所，不再建議要做篩檢或測試，把防疫資源放到長照中心、庇護所、監獄，以及欠缺健康照護設施與人力的集體住宅。

哈佛大學陳曾熙公衛學院流行病學者漢納格(William Hanage)認為，新指南是「對現實讓步」的結果，目前「完全合理」。

然而，漢納格表示，病毒未來動向難料，新指南能否持續保持「完全合理是我最擔心的一點」。