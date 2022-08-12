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美國猴痘破1萬例 紐約州是最大熱點 懷州唯一零感染

編譯孫梁／綜合11日電
美國已成為全球首個猴痘病例突破1萬例的國家。圖為洛杉磯市護士10日為一男子注射猴痘疫苗。(Getty Images)
美國已成為全球首個猴痘病例突破1萬例的國家。圖為洛杉磯市護士10日為一男子注射猴痘疫苗。(Getty Images)

繼10日新增900個病例後，美國11日成為全球首個猴痘病例突破1萬大關的國家，目前確診病例達1萬392個，其中近半在過去一周確認；而8日的1424例為迄今的單日最高數字。

美國的病例占全球目前3萬1000例猴痘確診的三分之一，紐約州確診2132例，占全國總數五分之一以上，成為全國最大熱點，與新冠疫情爆發時居全國榜首一樣；加州確診1892例，佛羅里達州1018例，三州的病例都突破1000大關。目前全國49個州和華府特區均發現猴痘病例，懷俄明州是唯一保持零紀錄的州。

專家表示，猴痘病例近幾周大增的部分原因，可能是檢測能力提高，聯邦疾病防治中心(CDC)力推擴大檢測，全國每周現可檢測8萬人。而且民眾更加了解猴痘，出現症狀後更可能尋求治療，醫生也更注意對出現症狀的人進行檢測。

但目前的疫苗供應有限，全國截至上周的疫苗數量為110萬劑，其中60萬劑已分發到各地。為了緩解疫苗短缺和擴大接種，衛生官員在考慮將疫苗分成五份，即把標準劑量的0.5毫升疫苗分成每份0.1毫升，但目前幾乎沒有證據顯示0.5毫升的標準疫苗對猴痘有效。

官員考慮把疫苗劑量分成五份，而且注射在真皮層，而非打到皮下脂肪底下。這項新措施立基於2015年的一項研究；研究發現，較少劑量的天花疫苗注射在皮層之間，與打到脂肪以下的效果相同，但目前沒有更多證據顯示皮層間注射更有效，而且當年將天花疫苗分成小包裝，實驗對象只有524人，使用的還是不同疫苗。

為緩解疫苗不足而分成五份的設想遭到業界反對，Jynneos猴痘疫苗的丹麥生產商Bavarian Nordic公司認為，數據指分成五份後效果不足，但該公司有出於收入的誘因，想避免疫苗稀釋。公司執行長錢伯林(Paul Chaplin)致函衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)和聯邦食品暨藥品管理局(FDA)局長加里夫(Robert Califf)，對將疫苗劑量分成五份的計畫表示擔憂。

疫苗 猴痘 檢測

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