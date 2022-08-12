已打疫苗了 4成民眾認疫情結束 超過半數不再戴口罩

多達四成民眾認為新冠疫情已經結束，生活完全回歸正常，多數人不再戴口罩。圖為紐約新人不戴口罩，在公園舉行集體婚禮。(美聯社)

經歷了兩年多的新冠疫情 ，儘管感染個案仍大量出現，但不少民眾認為疫情已經結束，加上強制戴口罩 及檢測的措施逐漸解除，更使不少人回復疫情前的生活狀態。

一項最新的民調發現，雖然感染風險仍在，但超過一半美國人已不再理會包括戴口罩在內的預防措施；41%受訪者說現在已恢復了正常生活；42%說恢復正常還需要一年時間。 23%則說可能永遠與病毒共存。

多達四成民眾認為新冠疫情已經結束，生活完全回歸正常，多數人不再戴口罩。圖為去年夏天紐約公交車打出告示提醒民眾戴口罩。(Getty Images)

這項民調由安納伯格公共政策中心(Annenberg Public Policy Center)負責進行，該中心總裁凱瑟琳‧賈米森(Kathleen Hall Jamieson) 在解讀調查結果時指出，在經歷兩年多的疫情後，公眾很大程度上都認識感染性質及其風險。儘管有一定的比例認為不會恢復到疫情前的正常狀態，但愈來愈多人已回到疫情前的生活。

有41%的人回復到正常生活，主要原因在於接種了疫苗 。78%表示已完全接種了，超過了2021年同類調查的74%。在已接種疫苗的美國人中，77%接種了補強針，其中 65%打了一針補強劑，35%則打了兩針。

經過一波又一波的疫情後，超過一半(54%)人表示認識因感染而死亡的人，同樣有超過一半人表示自己曾經感染。

與之前的調查相比，現在擔心自己受感染的美國人明顯減少，相反，擔心親朋好友受感染的反而愈來愈多。

多達四成民眾認為新冠疫情已經結束，生活完全回歸正常，多數人不再戴口罩。圖為紐約新人不戴口罩，在公園舉行集體婚禮。(美聯社)

調查也發現，有更多的人(71%)已充分意識到新冠所帶來的長期有害影響，例如神經系統會出現問題、有慢性疲勞等；儘管有了這些認識，但仍有40%擔心受感染。

對於聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准使用醫治新冠病毒藥物Paxlovid，79%的人表示不熟悉這種藥物，61%認為它是一種安全有效的治療方法。

64%認為接種疫苗並不能完全預防感染，56%知道有人生了病但仍接種了疫苗，54%在家中及在室外均不再戴口罩。

賈米森說，使用高質量、合身的口罩，可在室內保護其他不屬於我們家庭的人，但可悲的是，採用如此簡單保護的人卻在急劇下降。