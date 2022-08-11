裴洛西：美不會放任中對台建立「新常態」

裴洛西再次對中國軍演指出，不能讓中國孤立台灣。（美聯社）

解放軍剛結束圍台軍演，並指未來還會常態組織台海方向戰備警巡；眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）10日在記者會表示，「中國嘗試（對台灣）建立類似新常態，我們不會任其發生。」

裴洛西表示，中方以她的訪問為藉口，加大對台灣的侵略行動，企圖建立新常態，美國不會放任；既然中方想要孤立台灣，那麼訪台之於讚揚台灣這個繁榮民主政體以及維持台海現狀就是必要的。

裴洛西表示，訪台目標是要強調基於現狀的強健美台關係，美國支持現狀，也認為現狀相當重要，美國政策是基於1979年外交轉向後所通過的台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證，這趟訪問並沒有違反美國政策。

「為了恪守美國政策，美國不會讓中國孤立台灣。」裴洛西說，中方阻止台灣參與世界衛生組織（WHO），但阻止不了美國議員訪問台灣。

訪團成員、眾院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）表示，想改變現狀的是北京 而非華府；此行要讓北京知道，中國國家主席習近平無法主導美國國會議員做什麼或不做什麼。

眾議員克利希納莫迪（Raja Krishnamoorthi）表示，烏克蘭事件不能在東南亞、在台灣重演，他強調維持現狀的重要性，反對片面或透過武力改變現狀；克利希納莫迪說，在訪團抵達台灣前、訪團離開台灣後，北京都對台灣採取多項挑釁動作以及實彈演習。

北京制裁 裴洛西：誰在乎啊

裴洛西表示，到訪台灣是為了展示美國的友誼，表達「中國不能孤立台灣」；對於北京制裁她個人及其親屬作為報復，裴洛西說，「誰在乎啊」，她稱制裁行動無關緊要。

對於拜登政府事前曾阻止訪台行，裴洛西表示，她不記得軍方曾說過「不要訪問台灣」，並稱讚美軍準備充分，將中方對此行的影響力降到最低。