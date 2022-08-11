中外交部：美挑釁一次 中堅決鬥爭一次

解放軍東部戰區10日宣布「在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動成功完成各項任務」。圖為解放軍陸軍部隊4日在台灣海峽實施遠程火箭砲實彈演習。（新華社）

中國解放軍 東部戰區發言人施毅10日宣布，「東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務」。這預示近期解放軍對台軍演可能暫告段落。

解放軍「東部戰區」官方微博在當天下午4時25分宣布「『成功完成各項任務』，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。

施毅還表示，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)2日訪台，北京隨即宣布4日至7日展開圍台軍演，其後又透過官媒指軍演將「常態化」。

從4日至9日，根據東部戰區釋出的訊息，解放軍每天的軍演重點都不同。

中國外交部發言人汪文斌表示，美方在掏空「一中原則」道路上愈走愈遠。對「侵犯中國主權，干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次」。

汪文斌稱，裴洛西是美國第三號政治人物，中方4個多月前就已通過各種管道、各個層級反覆向美方表明，堅決反對她「竄台的嚴正立場」，但美方對中方的勸阻和警告「置若罔聞、一意孤行」。美方「挑釁滋事在前」，中方正當「反制在後，合理合法，必要適度」。