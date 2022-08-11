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台學者：裴洛西訪台 促生新版白皮書

台灣新聞組／綜合10日電
台灣學者認為美國眾院議長裴洛西訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速第三份對台白皮書問世。（美聯社）
台灣學者認為美國眾院議長裴洛西訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速第三份對台白皮書問世。（美聯社）

針對北京當局10日公布第三份對台白皮書，中國涉台學者說，美國及台灣的作為是中國方面公布新版白皮書的重要原因；但白皮書也強調堅持「和平統一」和「一國兩制」方針。台灣學者則認為，習近平任內的第一份對台白皮書應醞釀已久，美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速了這本白皮書問世。

廈門大學兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深接受中央社採訪時說，中方的對台大政方針總體來說是穩定的，具明顯的繼承性和傳承性。但也需根據環境和形勢的變化與時俱進。

他認為，美方的挑戰和「民進黨當局的挑釁」是這份白皮書公布的重要原因。

相較於北京1993年公布的「台灣問題與中國統一」，和2000年的「一個中國的原則與台灣問題」，新版白皮書對「統一後」的描述，未提到北京不派行政人員和軍隊駐台。有評論認為，這意味著北京對台灣實施「一國兩制」規畫的空間縮小。

劉國深對此表示，白皮書明確強調繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，訊息是清晰的。

白皮書也提到要貫徹「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」。有分析認為，中國可能在今秋舉辦第20屆全國代表大會前後，提出具體內容；但也有分析認為，總體方略是總結習近平上任以來的對台工作批示。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，中國的這份對台白皮書更堅定「促統」。而相較1993和2000年的白皮書，本次對統一後的規畫未再提「不派行政人員和軍隊駐台」，一方面是因主客觀環境不同，另一方面香港「反送中」抗爭也影響北京對一國兩制的想法。

張五岳說，白皮書的發布是中國「在關鍵性時刻表達自身立場和作為」。本次白皮書發表的大背景是美中大國對抗格局，和國際社會日益關注台海和平穩定。美日等國在強調「一中政策」下，仍基於國家需要和台灣發展關係，以及推動互訪，這讓北京認為有必要對此表達立場。

因此，這份白皮書可見大量對國際法論述的攻防，包括延伸聯合國第2758決議案對中華民國主權的解釋，和否定「舊金山和約」的效力。

對於駐軍和派任官員議題，他認為，香港2019年「反送中」抗爭情勢，也影響北京對實施「一國兩制」兩制的思維，「這不代表北京已經有清楚的作法，但香港情勢確實影響(北京)實施『一國兩制』的想法」。

北京 香港 一中政策

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