新聞透視／中第三份對台白皮書掌握主導 台空間愈縮愈小

中國三次對台白皮書

解放軍 連日在台灣周邊演訓，軍演才告段落，政治大菜就上桌，除了國民黨 高層訪問大陸，也發布第三份對台白皮書。比較之前白皮書，「兩岸坐下來談」等柔性喊話變少，更多的是對「統一後」的描述，且較之過去不派軍隊不派行政人員到台灣的承諾也不見了，顯示北京 愈來愈強調「操之在我」的兩岸主導權，值得台灣警覺。

1993年8月，中國發布「台灣問題與中國的統一」白皮書，雖然當年4月兩岸舉行辜汪會談，但之後李登輝政府積極推動參與聯合國，第一份對台白皮書就是在這背景下出現。

第一份白皮書 充滿對台柔性喊話

細讀可發現，第一份白皮書充滿了對台柔性喊話，強調在一個中國的前提下，什麼問題都可以談，還說「只要兩岸坐下來談，總能找到雙方都可以接受的辦法」。

在描述「統一後」台灣也高度自治，稱「（台灣）有自己的軍隊，大陸不派軍隊也不派行政人員駐台」，黨、政、軍、經、財等事宜都自行管理，也享有一定的外事權。整體對台調子偏軟。

第二份白皮書 多了原則立場堅持

2000年初，先是有1999年李登輝發表「特殊兩國論」，接著台灣就要舉行大選，解放軍認為台海又面臨重要轉折時刻，第二份對台白皮書應運而生。

第二份白皮書多了對原則立場的堅持，在前言就批評李登輝言論，指其嚴重損害兩岸和平統一的基礎。雖也說「在一個中國原則下，什麼問題都可以談」，但強調兩岸制度不同，不應構成和平統一的障礙。同時，也展現中國對統一的急迫性，直言「不能允許台灣問題再無限期地拖下去了」，對台促統壓力上升。

如今台海情勢面臨新的情況，美中對抗愈來愈激烈，兩岸敵對加深。第三份對台白皮書用了相當篇幅批判美國和民進黨政府，軍事威逼之餘，也加大政治壓力，在20大前連番祭出組合拳，出招又快又緊。

第三份白皮書 坐下來談已成歷史

從第三份白皮書所描繪的兩岸前景，最大特點是中國對台思考愈來愈「以我為主」，1990年代客氣的「兩岸坐下來談」已成為歷史，雖然還強調「平等協商、共議統一」，但在2019年「習五條」之後，談判是在中國設定的「民主協商」架構下，台灣空間愈縮愈小。面對嚴峻的台海局勢和中國強勢作為，台灣政府和人民做好準備了嗎？