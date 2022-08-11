中最新對台白皮書 刪除不派軍駐台承諾
台斥白皮書一廂情願 罔顧事實
中共當局10日發布第三份對台白皮書，撤除了在以往白皮書中所做出的「統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台」的承諾，顯示中共總書記習近平決定一旦統一台灣後將給予台灣更少的自治權。台灣陸委會當天傍晚發布新聞稿回應，斥責白皮書一廂情願，罔顧事實。
中方批民進黨謀獨、美打台灣牌
中共最新的對台白皮書，除重申「和平統一、一國兩制」及不承諾放棄使用武力，也批評「民進黨謀獨行徑」和「美國打台灣牌」嚴重危害台海和平。整體而言，對台更趨強硬，並將台灣問題與習近平「新時代」統一論述連結，為中共20大「對台總體方略」提供依據。
軍演後發表 宣示用意明顯
台海局勢升溫之際，中共國台辦、國新辦10日發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，這是繼1993年「台灣問題與中國的統一」和2000年「一個中國的原則與台灣問題」後，中共發布的第三份對台白皮書。依據慣例，中共通常在面臨重要轉折或重大機遇挑戰時，透過白皮書表達立場與作為。第三次白皮書距上次發布已22年，且選在對台軍演之後立即發表，向國際宣示的用意明顯。
白皮書1萬3000多字，闡述中共18大以來對台基本方針與有關政策。新華社引述中台辦發言人解讀為「展現追求統一的堅定意志和堅強決心」。
白皮書加大對美台的抨擊力度，指控民進黨當局謀「獨」行徑，導致兩岸關係緊張，批評民進黨提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公然拋出「新兩國論」。批評美國打「台灣牌」，嚴重危害台海和平穩定，聲稱奉行「一個中國政策」，不支持台獨，但虛化、掏空一個中國原則。
白皮書重申堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，以和平方式實現統一，是解決台灣問題的第一選擇。但也強調，「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。
白皮書還提出統一後的安排，指和平統一後，台灣可依法實行高度自治。並稱，統一後，有關國家可繼續與台灣發展經濟、文化關係，「外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構」。
確保台灣高度自治承諾消失
中共在1993年和2000年發表的台灣問題白皮書中，曾承諾「中央政府不派軍隊和行政人員駐台」。路透報導指出，這一確保台灣高度自治的承諾在最新的台灣問題白皮書中消失了。
路透報導，中共當局曾建議依照香港「一國兩制」模式與民主自治的台灣統一，並部分保留台灣的社會和政治制度。不過，台灣所有的主流政黨都拒絕「一國兩制」模式，而多年來的民調也表明這一模式幾乎沒有得到任何公眾支持。台灣的政府堅稱只有台灣2300萬人民才能決定台灣的未來。
路透並指出，在2000年台灣問題白皮書中所說的只要在「一個中國」的框架內，什麼問題都可以談的這個承諾也從最新的白皮書中消失。
台灣陸委會表示，中共在連日對台灣無所不用其極的武力威逼壓迫下，發布所謂對台白皮書，陳述違反國際法及兩岸事實的促統舊調，對此表達嚴正抗議。陸委會新聞稿說，白皮書通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，談論所謂統一後的發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過。
陸委會說，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作局限。
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