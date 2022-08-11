中最新對台白皮書 刪除不派軍駐台承諾

裴洛西10日在眾院舉行記者會表示，在中國近日的軍演下，更顯得她訪台的重要。記者會背景用的是她與蔡英文總統的合照。（Getty Images)

台斥白皮書一廂情願 罔顧事實

中共 當局10日發布第三份對台白皮書，撤除了在以往白皮書中所做出的「統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台」的承諾，顯示中共總書記習近平 決定一旦統一台灣後將給予台灣更少的自治權。台灣陸委會當天傍晚發布新聞稿回應，斥責白皮書一廂情願，罔顧事實。

中方批民進黨 謀獨、美打台灣牌

繼解放軍多日環島軍演後，北京又在10日公布第三次對台的白皮書。(新華社)

中共最新的對台白皮書，除重申「和平統一、一國兩制」及不承諾放棄使用武力，也批評「民進黨謀獨行徑」和「美國打台灣牌」嚴重危害台海和平。整體而言，對台更趨強硬，並將台灣問題與習近平「新時代」統一論述連結，為中共20大「對台總體方略」提供依據。

軍演後發表 宣示用意明顯

台海局勢升溫之際，中共國台辦、國新辦10日發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，這是繼1993年「台灣問題與中國的統一」和2000年「一個中國的原則與台灣問題」後，中共發布的第三份對台白皮書。依據慣例，中共通常在面臨重要轉折或重大機遇挑戰時，透過白皮書表達立場與作為。第三次白皮書距上次發布已22年，且選在對台軍演之後立即發表，向國際宣示的用意明顯。

白皮書1萬3000多字，闡述中共18大以來對台基本方針與有關政策。新華社引述中台辦發言人解讀為「展現追求統一的堅定意志和堅強決心」。

白皮書加大對美台的抨擊力度，指控民進黨當局謀「獨」行徑，導致兩岸關係緊張，批評民進黨提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公然拋出「新兩國論」。批評美國打「台灣牌」，嚴重危害台海和平穩定，聲稱奉行「一個中國政策」，不支持台獨，但虛化、掏空一個中國原則。

白皮書重申堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，以和平方式實現統一，是解決台灣問題的第一選擇。但也強調，「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。

白皮書還提出統一後的安排，指和平統一後，台灣可依法實行高度自治。並稱，統一後，有關國家可繼續與台灣發展經濟、文化關係，「外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構」。

確保台灣高度自治承諾消失

中共在1993年和2000年發表的台灣問題白皮書中，曾承諾「中央政府不派軍隊和行政人員駐台」。路透報導指出，這一確保台灣高度自治的承諾在最新的台灣問題白皮書中消失了。

路透報導，中共當局曾建議依照香港「一國兩制」模式與民主自治的台灣統一，並部分保留台灣的社會和政治制度。不過，台灣所有的主流政黨都拒絕「一國兩制」模式，而多年來的民調也表明這一模式幾乎沒有得到任何公眾支持。台灣的政府堅稱只有台灣2300萬人民才能決定台灣的未來。

路透並指出，在2000年台灣問題白皮書中所說的只要在「一個中國」的框架內，什麼問題都可以談的這個承諾也從最新的白皮書中消失。

台灣陸委會表示，中共在連日對台灣無所不用其極的武力威逼壓迫下，發布所謂對台白皮書，陳述違反國際法及兩岸事實的促統舊調，對此表達嚴正抗議。陸委會新聞稿說，白皮書通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，談論所謂統一後的發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過。

陸委會說，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作局限。