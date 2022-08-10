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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

突襲海湖莊園 FBI一直等到川普離開才搜查

記者顏伶如／綜合報導
川普發表聲明指搜索行動是民主黨左派人士的激進行為，是怕他出馬再選2024年總統。（資料照片，美聯社）
川普發表聲明指搜索行動是民主黨左派人士的激進行為，是怕他出馬再選2024年總統。（資料照片，美聯社）

執法機關消息人士透露，聯邦調查局(FBI)大動作到前總統川普佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)搜索，特別挑在川普離開佛州轉往紐約時才展開行動，理由是避免幹員與川普爆發衝突；紐約時報報導，聯邦調查局搜索目標是被川普執政尾聲從白宮帶走的機密檔案，與司法部正在調查的國會暴動為不同案件。

白宮：拜登事先不知情

白宮9日表示，對於川普佛州住處遭到搜索一事，拜登總統事前並未接到任何通知；白宮表示，司法部調查行動都是獨立進行。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)對媒體表示：「總統並沒有獲得簡報，並不知情。」她說：「白宮並沒有任何人事先接到通知。」

川普位於佛州海湖莊園豪宅遭到聯邦調查局大動作搜索，研判應是獲得新的線報才讓FBI...
川普位於佛州海湖莊園豪宅遭到聯邦調查局大動作搜索，研判應是獲得新的線報才讓FBI會採取這麼大的行動。（美聯社）

根據聯邦調查局執行搜查令(search warrant)的標準程序，大批幹員抵達現場後，如果遭到搜查的對象正在屋內，通常會被戴上手銬，直到幹員確定內外環境安全無虞，手銬才會被解開。搜查對象並非遭到逮捕，而是留置，搜索行動結束之前，遭調查對象也不得進入管制區。

消息人士說，若根據一般流程，聯邦調查局面對川普時將會十分尷尬，從政治層面來看有如燙手山芋。

聯邦特勤局探員8日全天駐守在海湖莊園入口，約有30名探員在裡面搜索。(美聯社)
聯邦特勤局探員8日全天駐守在海湖莊園入口，約有30名探員在裡面搜索。(美聯社)

川普7月20日到紐約參加第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)喪禮，後來並沒有回到海湖莊園；海湖莊園8日遭到搜索時，川普遠在紐約。

旨在川普從白宮拿走的機密資料

紐約時報報導，聯邦調查局8日晚間的搜索，主要目標是川普任期尾聲擅自從白宮拿走、2021年1月帶到佛州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園度假村的機密資料。川普第一次遭國會彈劾時擔任眾院司法委員會特別顧問的艾森(Norm Eisen)指出，聯邦調查局幹員這次在海湖莊園的搜索結果，如果證明與其他案件有關，也可提供使用。

艾森說：「不管在那邊找到什麼，只要幹員遵守搜查令行動，搜索結果便可提供給其他案件使用。」

川普8日晚間發表聲明指出，海湖莊園住處遭到搜索，「他們還強行打開我的保險箱」。川普指稱這次行動是出於政治動機，但未進一步說明。

川普律師克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)對國家廣播公司(NBC)證實，8日晚間搜索行動時她在海湖莊園，聯邦調查局並未事先告知有搜索行動，幹員查扣了某些文件。她說，川普及川普團隊一直配合聯邦調查局與司法部每一個調查步驟。

川普 白宮 佛州

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