FBI突襲川普 華郵分析「3個理由」不利民主黨選情

去年1月川普遷出白宮，被拍到大批紙箱可能裝載著重要文件跟著川普移出。（路透）

前總統川普 在聲明中指控，聯邦調查局(FBI)8日搜索其住家「海湖莊園」(Mar-a-Lago)有政治動機；但是華盛頓郵報分析，整個事件變得「政治化」恐怕已是不可避免，只不過獲益的可能不是民主黨 ，而是共和黨 。

川普在聲明中表示，「激進左翼民主黨人」主導「操作司法濫權及『武器化』司法體系」，FBI探員「包圍、突襲、占領」住家，目的是要阻止他在2024年再度投入總統競選；川普還說，期中選舉的共和黨參選人可能會招致跟他一樣的命運。

華郵記者邦普(Philip Bump)撰寫特稿分析，川普的論述前提基於三點：第一，此調查由民主黨主導；第二，民主黨害怕川普2024年捲土重來；第三，民主黨希望挫傷共和黨在期中選舉的銳氣；但是坎普說，這三點都站不住腳。

多個消息來源指出，FBI搜索的理由是懷疑川普隱匿或銷毀政府文件，若FBI無法取信於聯邦法官而拿到搜索令，是不能搜索住家的。

至於阻止川普角逐2024年大選，事實卻是，目前有些民調顯示，其支持度還比目前聲望低迷的拜登總統低，對民主黨人來說，川普搞不好反而是他們最想看到的共和黨對手。

想打擊共和黨更是難以想像；事實上，從很多方面來看，搜索海湖莊園很可能反傷民主黨，例如聲望因困難重重的支出法案而好不容易有所提振的拜登，其新聞馬上就被這個事件蓋過。

而且就像是羅訴韋德案(Roe v. Wade)遭推翻可能會為民主黨催票一樣，海湖莊園遭到搜索，會成為共和黨政治人物及傾該黨的名嘴不斷談論的話題。

例如福斯新聞主持人沙克斯頓(Buck Sexton)就說：「這是一個訊息，如果你站在他們的對立面，那麼『他們會來找你』」；而在類似這樣的情緒激化之下，反而是會團結共和黨的選票。

坎普表示，對川普的住宅發動調查，政治化的議題恐怕是不可能避免的，然而，這可能是川普本人樂見的事情；但是從法官願意簽搜索令來看，川普遭到刑事起訴的前景，恐怕已愈來愈有可能成為現實。