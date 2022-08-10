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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

FBI突襲川普豪宅 麥卡錫要司法部給交代 川普趁機籌款

編譯潘勛／綜合9日電
聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫。(華盛頓記者張文馨／攝影)
聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫。(華盛頓記者張文馨／攝影)

聯邦調查局(FBI)突然搜索前總統川普宅邸海湖莊園後，挺川普的共和黨人9日譁然，國會眾院少數黨領袖麥卡錫揚言因聯調局搜索，要向司法部採取行動，前副總統潘斯也表示關切；數十共和黨人前往新州高爾夫球場與川普進晚餐表支持，川普則以此事趁機向支持者募集選戰捐款，但參院共和黨領袖麥康諾拒絕挺川，只要求司法部就事論事。

潘斯深切關注 麥康諾選擇迴避

Politico政治網站報導，聯調局搜索後，川普團隊及盟友動作迅速，希望由此事獲取政治利益；兩名消息人士指出，聯調局的動作會令川普加速決定再戰白宮。

熟悉川普陣營作業人士指出，他們打算藉此糾集盟友、國會共和黨領袖，為川普的政治抱負、再戰2024年加添薪火；若說川普再出馬的機率以前是99%，現在變成100%，政綱添上一條，就是找聯調局算帳。

麥卡錫對聯調局史無前例搜索川普宅邸發表聲明說，「我受夠了。司法部把政治武器化，已到了令人無法忍受的程度。等共和黨奪回白宮，會立即對該部門進行調查，追究事實，鉅細靡遺。司法部長加蘭德，請保留好你的檔案，行事曆要寫清楚」。

前副總統潘斯發推文表示，自己與千百萬國人一樣，深深關切對前總統川普個人宅邸遭到史無前例的搜索；潘斯推文措詞細心，要加蘭德「必須向全國人民，就為何採取搜索行動、為何要馬上進行，完全解釋清楚」。

包括參院共和黨領袖麥康諾等其他共和黨人截至9日下午並無發言；麥康諾直到9日快結束，才發表簡短聲明，但並未提到川普的名字，他說，「全國有權通盤、立即瞭解何以導致8日事件；加蘭德部長及司法部應該準備好給國人的解釋了，必須馬上做到」。

川普則利用聯調局搜索其佛州宅邸一事，發簡訊及電郵，向支持者募集捐款；川普形容搜索有政治動機，因為川普扮演重大角色，影響11月期中選舉前的共和黨初選，勢將決定國會的控制權，拜登政府才耍這一招。

川普在電郵中說，「拜登等人再次想阻撓共和黨跟我；這種無法無天、政治迫害、獵巫行動，一定要曝光、制止下來」。

川普 共和黨 司法部

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