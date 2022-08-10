川普雪上加霜 上訴法院：川普退稅表應交眾院審核

川普宅邸遭到搜索，有額首稱慶的民眾，也有挺川到底的支持者，拿著川普大勝的標語在海湖莊園外聲援。（美聯社）

聯邦上訴法院9日支持眾院 調查委員會取得前總統川普 的退稅 表，駁回川普宣稱國會逾矩的主張。

哥倫比亞地區巡迴上訴法院的三名法官認同下級法院有利國會的判決，川普任命的華府特區聯邦地方法官麥克法登(Trevor McFadden)去年12月裁決，眾院歲出入委員會主席有權申請相關紀錄，而財政部須提交川普的退稅資料給該委員會。

三名上訴法院的法官一致同意，裁決書中寫道，「川普團隊宣稱(委員會)主席的要求逾越國會調查權，並沒有」；其中兩位法官是故總統雷根任命的森泰爾(David Sentelle)和凱倫·亨德森 (Karen Henderson)，以及前總統歐巴馬任命的威肯斯(Robert Wilkins)。

法官駁回川普的意見，部分歸因於委員會允諾對內容保密，尚不清楚川普團隊是否會上訴，以及新國會會期1月開始後是否會針對此案提出動議；眾院議長裴洛西形容，這項決定為「法治的重要勝利」。

若共和黨於期中選舉後重掌眾院，可能在明年捨棄追查相關資料。

法官裁決恰逢聯邦調查局8日突襲搜索川普位於佛州的海湖莊園(Mar-a-Lago)之際，後者探究川普是否將機密文件帶回海湖莊園。

川普政府的司法部曾捍衛當時財政部長米努勤(Steven Mnuchin)禁止國會取得川普稅務資料的決定，米努勤表示，他決定不公開文件是因為他認為民主黨基於片面黨派利益追查資料內容；在那之後，法律訴訟接踵而至。

拜登總統就任後，委員會更改要求，希望取得川普2015年到2020年的退稅資料；白宮支持這項請求，財政部別無選擇只好照辦，而川普力阻資料曝光。

曼哈頓地區前檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)基於刑事調查取得川普的個人與企業稅務紀錄，川普試圖阻止會計師繳交文件，遂上訴至最高法院。

法官駁回川普主張他當時身為總統具豁免權的主張，而萬斯的職務已交接給布萊格(Alvin Bragg)處理，負責該刑案的多名檢察官辭職，但布萊格表示案件調查持續進行。