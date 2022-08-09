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跨黨派議員促Fed加速研究數位美元 與北京競爭

編譯黃淑玲／綜合外電
中國對於發行數位人民幣，態度積極。 （歐新社）
中國對於發行數位人民幣，態度積極。 （歐新社）

跨黨派國會議員正力促聯準會（Fed）加速研究發行數位美元，以期與中國等地競爭，因為擔心許多國家都已經、或準備發行數位主權貨幣，可能威脅美國的全球準備貨幣地位。

華爾街日報報導，加州民主黨眾議員Maxine Waters、阿肯色州共和黨眾議員French Hill等跨黨派議員，已尋求加快發行數位美元。眾院金融服務委員會最快下個月可能表決相關立法，將要求Fed除了目前的研究，還要研究數位美元、並且創建未來可能發行數位美元的一套流程。

起草這項法案的眾院金融服務委員會主席Maxine Waters，把新型態的中央銀行貨幣，比喻為「新型數位資產的太空競賽」，她認為拜登政府和Fed都缺乏急迫感。

Fed主席鮑爾已暗示，還不急著發行數位美元，目前要優先對抗通膨和經濟放緩問題，「正確」發行數位美元，比「率先」還重要，而且Fed不會在缺乏民選官員的支持下發行數位美元。白宮則大致對數位美元抱持中立立場，總統拜登已下令進行研究，評估數位美元對美國經濟成長與穩定的影響。

銀行業普遍認為，央行發行數位貨幣是弊大於利，將直接和民間銀行存款相競爭，也提高貸款成本。

中國已試行數位人民幣，主要是用於國內小規模的消費使用，但未完全排除在國際間的應用。分析師正關注中國人民銀行（央行）是否採取更具體的做法，與其他央行共商跨國使用數位貨幣的可能性。北京終究擔心，若未來因台灣問題而與美國發生衝突，會受到美元金融體系的牽制。

中國的想法是，若能形成一個由中國創造的國際數位貨幣交換體制，可做為防衛武器，抵抗美國可能發動的經濟與金融制裁。

貨幣 央行 拜登

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