台灣最大輸家 美學者：中美若開戰 全球經濟難逃蕭條

中美兩國若開戰，將對全球經濟造成災難性影響。（路透）

美國經濟學者紐曼（Rick Newman）9日在雅虎財經撰文表示，雖然俄國 入侵烏克蘭 對全球經濟、糧食與能源市場造成極大衝擊，但台海發生戰爭，甚至是中美開戰，對世界經濟和全球市場造成的損害，恐較二戰以來任何軍事對抗都大。

他指出，美俄兩國貿易額在烏克蘭戰爭前為每年360億美元，與烏克蘭貿易額為每年40億美元，美國與中國則是每年6560億美元，美台雙方也有1140億美元。美國與中國和台灣合計的貿易額，是美國與俄國和烏克蘭的10倍以上，因此若發生戰爭，對中美兩國，甚至是全球都將是災難性的，全球經濟陷入蕭條幾乎是必然的結果。

根據美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp）研究，中美若開戰，將對美國23兆美元的經濟造成5%的巨額損失，造成1930年代經濟大蕭條 以來的最大衰退。在2009年經濟大衰退期間，美國國內生產毛額（GDP）僅下滑2.6%。

至於經濟規模17兆美元的中國則傷害更大，GDP將蒸發25%，且跟入侵烏克蘭後的俄國經濟一樣，將遭美國及其盟友的經濟制裁、與國際體系脫鉤、基礎設施遭攻擊等等的衝擊。

至於經濟規模僅6700億美元的台灣，則可能蒙受最大的經濟損失，恐面臨如烏克蘭今年GDP萎縮近半的災難性損失。