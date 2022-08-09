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中國軍演 拜登不擔心台灣 認為解放軍不會有進一步行動

記者張文馨／華盛頓報導
在中國連日軍事演習後，拜登首度打破沉默表示，他不擔心台灣情勢，但他關切解放軍在台海採取的軍事行動。 （路透）
在中國連日軍事演習後，拜登首度打破沉默表示，他不擔心台灣情勢，但他關切解放軍在台海採取的軍事行動。 （路透）

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程結束後，解放軍大舉鎖台軍演，造成區域情勢緊張；美國總統拜登8日首度露面表示，他不擔心台灣情勢，但關切解放軍動員規模；拜登也說，他認為解放軍不會再有任何進一步行動。

談裴洛西訪台 「這是她的決定」

這是拜登自裴洛西訪台以來的首度公開回應，記者詢問拜登，從事後看裴洛西訪台是不是明智之舉，拜登說，這是裴洛西的決定。

李顯龍：暴風正成形 誤判會讓情況更糟

不過，同樣在這次裴波西亞洲行程裡的新加坡，李顯龍總理8日則提出警告，受到棘手議題、雙方懷疑很深及互動有限的影響，美國與中國的關係正在惡化，短時間內不可能改善，「且誤判可輕易讓情況變得更糟。」

李顯龍在電視播出的國慶獻詞中談及地緣政治環境。他說，前方的路並不容易，「在我們周圍，暴風正在成形」。

李顯龍也提及俄烏戰爭的影響，歐洲的戰爭也影響亞太區域安全，目前已導致中國與美國及美國亞洲盟友的關係更加緊繃。新加坡會受到這些區域緊張情勢的影響。他向新加坡人喊話，必須做好準備，未來數十年，區域可能不會像過去那般和平穩定。

裴洛西此次亞洲訪問第一站就是新加坡，並受到李顯龍的接待。在裴洛西訪問台灣引發中國解放軍環台軍演的同時，中國外交部隨即宣布8項反制美國措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作，甚至加強軍演。拜登總統則是首度露面談及最新反應。

在中國連日軍事演習後，拜登首度打破沉默表示，他不擔心台灣情勢，但他關切解放軍在台...
在中國連日軍事演習後，拜登首度打破沉默表示，他不擔心台灣情勢，但他關切解放軍在台海採取的軍事行動。圖為中國軍機飛越福建平潭的資料照片。（Getty Images）
中國打算把台海軍演常態化，引發各國領袖關注。圖為台灣幻象軍機升空演訓的資料照片。...
中國打算把台海軍演常態化，引發各國領袖關注。圖為台灣幻象軍機升空演訓的資料照片。（歐新社）

布林肯：中國過度反應 無助局勢

分別在非洲和澳洲訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）也都談到台海局勢；布林肯表示，這是中國的過度反應，美國立法部門成員和平訪問台灣，中國卻發射彈道飛彈等軍事反應，兩者並不對等，也無助局勢。

布林肯說，不幸地是，中方還宣布要停止與美國在氣候變遷的合作，這不是懲罰美國，而是懲罰全世界，因為美中是全球前兩大的溫室氣體排放國，在對抗氣候變遷上肩負特殊責任，他呼籲中方改變心意。

薛曼8日分別會晤澳洲外交暨貿易部長安思捷（Jan Adams）和澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong），除了討論美澳關係，也重申美國與澳大利亞維持台灣海峽和平穩定的承諾，並言及中國近日的行動破壞了國際和平與穩定。

裴洛西 拜登 新加坡

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