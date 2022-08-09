避免挑釁北京 南韓開「2個條件」加入晶片聯盟
南韓高層官員指出，南韓已向美方表達有意參與「晶片四方聯盟」（Chip 4）預備會議，將依據會議結果決定是否加入。不過，為避免韓企利益受損，韓方主張不能提及對中國限制出口，且組織名稱不能叫聯盟，只是半導體供應鏈的「合作對話」，避免挑釁中國。
打造「Chip 4」拜登周二簽法案
為防堵中國半導體崛起，拜登政府對外邀請日本、南韓與台灣打造「Chip 4」，對內積極推動晶片法案。美國國會參、眾兩院7月底通過晶片法案，其中包括520億美元的國內半導體製造補貼和激勵措施。彭博資訊報導，白宮表示總統拜登預定美東時間周二（9日）簽署晶片法案。
眾院議長裴洛西日前訪台，在不同拜會場合均提及美國已通過晶片法案，顯示該案的戰略意義，並盼台灣加入。在中華民國總統蔡英文宴請裴洛西的餐宴上，也邀請台積電創辦人張忠謀及台積電董事長劉德音陪同，但台積電否認與裴洛西有私下視訊及會晤。
美國希望藉由Chip 4組成半導體供應鏈網路，韓聯社報導，華府已通知台、日、韓三方在8月底前回覆是否有意願參與，不過，首爾當局到目前為止態度慎重。南韓總統府官員說，南韓外交部已向美國表達意向，打算參與8月底或9月初舉行的預備會議。南韓總統尹錫悅表示，相關部會仔細研議後，將基於國家利益做出決定，目前仍在研究討論階段。
尹錫悅在裴洛西訪問南韓時，沒有出面接待，僅通電話40分鐘，成了裴洛西亞洲行唯一沒有見到的國家領導人。
韓：不限制對中出口、名稱叫合作對話
南韓專家多認為，加入晶片聯盟已是不可避免的選擇，政府應專注於如何「安撫中國」。南韓半導體顯示器技術學會長、漢陽大學融合電子工學系教授朴在勤說，「要讓中國知道，是因為台灣先加入Chip 4，南韓不得已才加入」，而非「主動」加入。
南韓企畫財政部官員表示，不應該導致北京認為此舉是要孤立中國的另一個科技安全聯盟，而是要強化跨境晶片產業綜效。南韓將主張這個組織將是進行資訊和技術交流，而非產業結盟。此外，南韓將向美方提出條件，包括尊重「一個中國政策」，不會提及對中國施加任何出口限制。
南韓總統府官員說，將依據這場預備會議的討論結果來決定是否正式加入Chip 4。
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