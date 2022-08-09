避免挑釁北京 南韓開「2個條件」加入晶片聯盟

晶片已被視為國際戰略物資，美國國會日前通過晶片法大聲倡議日韓台加入與美國合組的晶片聯盟，南韓正在研議是否加入、但又能不觸怒中國的方案。圖為南韓教育部長朴順愛（左）7月25日前往忠南大學參觀半導體實驗室。（歐新社）

南韓 高層官員指出，南韓已向美方表達有意參與「晶片 四方聯盟」（Chip 4）預備會議，將依據會議結果決定是否加入。不過，為避免韓企利益受損，韓方主張不能提及對中國限制出口，且組織名稱不能叫聯盟，只是半導體供應鏈的「合作對話」，避免挑釁中國。

打造「Chip 4」拜登周二簽法案

為防堵中國半導體崛起，拜登政府對外邀請日本、南韓與台灣打造「Chip 4」，對內積極推動晶片法案。美國國會參、眾兩院7月底通過晶片法案，其中包括520億美元的國內半導體製造補貼和激勵措施。彭博資訊報導，白宮表示總統拜登預定美東時間周二（9日）簽署晶片法案。

眾院議長裴洛西 日前訪台，在不同拜會場合均提及美國已通過晶片法案，顯示該案的戰略意義，並盼台灣加入。在中華民國總統蔡英文宴請裴洛西的餐宴上，也邀請台積電創辦人張忠謀及台積電董事長劉德音陪同，但台積電否認與裴洛西有私下視訊及會晤。

晶片已被視為國際戰略物資，美國國會日前通過晶片法大聲倡議日韓台加入與美國合組的晶片聯盟，南韓正在研議是否加入、但又能不觸怒中國的方案。圖為南韓前總統文在寅（右四）參觀三星集團晶片廠的資料照片。（歐新社）

美國希望藉由Chip 4組成半導體供應鏈網路，韓聯社報導，華府已通知台、日、韓三方在8月底前回覆是否有意願參與，不過，首爾當局到目前為止態度慎重。南韓總統府官員說，南韓外交部已向美國表達意向，打算參與8月底或9月初舉行的預備會議。南韓總統尹錫悅表示，相關部會仔細研議後，將基於國家利益做出決定，目前仍在研究討論階段。

尹錫悅在裴洛西訪問南韓時，沒有出面接待，僅通電話40分鐘，成了裴洛西亞洲行唯一沒有見到的國家領導人。

韓：不限制對中出口、名稱叫合作對話

南韓專家多認為，加入晶片聯盟已是不可避免的選擇，政府應專注於如何「安撫中國」。南韓半導體顯示器技術學會長、漢陽大學融合電子工學系教授朴在勤說，「要讓中國知道，是因為台灣先加入Chip 4，南韓不得已才加入」，而非「主動」加入。

南韓企畫財政部官員表示，不應該導致北京認為此舉是要孤立中國的另一個科技安全聯盟，而是要強化跨境晶片產業綜效。南韓將主張這個組織將是進行資訊和技術交流，而非產業結盟。此外，南韓將向美方提出條件，包括尊重「一個中國政策」，不會提及對中國施加任何出口限制。

南韓總統府官員說，將依據這場預備會議的討論結果來決定是否正式加入Chip 4。