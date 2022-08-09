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阿富汗撤軍1周年 CIA：關注重點轉向北京

編譯中心／綜合報導
中情局透露，在美國撤出阿富汗之後，已將大批人力及資源移往對付中國。圖為美國搭載地獄火飛彈的MQ-1C無人機。（美聯社）
中情局透露，在美國撤出阿富汗之後，已將大批人力及資源移往對付中國。圖為美國搭載地獄火飛彈的MQ-1C無人機。（美聯社）

在美國中央情報局（CIA）反恐中心近日的一場閉門會議中，中情局副局長柯恩（David Cohen）明確表示，儘管打擊極端組織仍是優先要務，但將把愈來愈多資金和資源轉向關注中國。

美聯社報導，總統拜登（Joe Biden）1日宣布，中情局出動無人機在阿富汗成功狙殺凱達恐怖組織領導人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)。不過這並未改變中情局副局長柯恩數周前在會議上宣布的訊息：美國將持續追捕恐怖分子，但當務之急是更深入了解並對抗北京

阿富汗戰爭結束至今已過一年，拜登總統和國安高階官員如今較少談論反恐問題，將更多注意力放在中國和俄羅斯帶來的政治、經濟和軍事威脅。

情報機構內部也出現轉變，數百名官員正被調往中國事務相關職位，包括部分曾從事反恐工作的專業人員。

近來的局勢顯示美國必須同時處理這兩個問題。薩瓦里遭擊斃數天後，中國就因眾院議長裴洛西（(Nancy Pelosi）訪台而舉行大規模軍事演習，並切斷與美國的聯繫。

在發生無法查明新冠疫情起因等情況後，情報官員先前已表示，他們必須加深對中國的了解。據報導，國會議員特別希望取得中國先進技術發展的更多資訊。在中國國家主席習近平領導下，北京已承諾對量子科學、人工智慧和其他領域進行數兆美元投資，這些技術可能改變未來戰爭的方法和整體經濟結構。

拜登 北京 阿富汗

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