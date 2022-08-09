美控中國「切香腸」創造新現狀 美艦數周內將穿台海

中國意圖讓軍演常態化，美國批中國這是改變台海的現狀，美中對立情勢升高。(美聯社)

解放軍 環台軍演造成區域情勢緊張，美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）8日表示，北京 一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，是「切香腸式」地創造新現狀；美國的「一個中國」政策不變，美軍將在未來幾周內如同往常般持續通過台海。

卡爾說，美國並未改變對解放軍侵略台灣的評估；在裴洛西 (Nancy Pelosi)訪台之前，五角大廈就預測了中方可能的反應，解放軍現在的行動並沒有超出美國預料。

國防部政策次長卡爾稱，美軍將在數周內派艦通過台灣海峽。(國防部推特)

研判北京2年內無意攻台

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年底曾評估，中方在未來24個月內不太可能嘗試武力奪台；媒體詢問，鑑於解放軍舉行大規模軍演，侵略時間表是否會縮短到2年內發生，卡爾被問到此事時表示，「不」。

卡爾說，北京正試圖創造新現狀和新常態，目標是脅迫台灣和國際社會；他說，台灣海峽之於全球經濟有著重要地位，因此國際社會看重台海和平，台海起衝突對任何人沒好處。

卡爾說，中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為由「製造危機」，他說，「很清楚地，中國試著脅迫台灣，脅迫國際社會，美國不會上當，這也不會奏效。」

卡爾：變的是中國的政策

卡爾說，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國依據台灣關係法，提供給台灣自我防衛的能力，並且確保美國自身具備阻止以武力改變兩岸現狀的能力，美國不支持中方對台動武，也不支持台灣邁向獨立，美國的政策是支持現狀。

「變的是中國的政策。」卡爾說，中方切香腸式地創造新現狀，解放軍機艦一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，這是想創造新常態。

卡爾說，美國會持續在國際法允許之處自由飛行、航行與執行任務，包括台灣海峽；美國會持續和區域的盟友及夥伴站在一起。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）上周在回應解放軍演時預告，美機艦將在未來數周內，依據國際法穿越台海；卡爾8日重申這項行動，強調會如常持續通過台海。